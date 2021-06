Table Tennis Odissey è il nuovo brano di Kevin Follet

Table Tennis Odissey è il nuovo singolo firmato, immaginato e creato dal producer veronese Kevin Follet per l’etichetta Drummond DSP

Fuori sui principali canali di distribuzione digitali, TABLE TENNIS ODISSEY il nuovo singolo firmato (immaginato e creato) dal producer veronese Kevin Follet per l’etichetta Drummond DSP.

Il suono di Kevin Follet è itinerante, non ha spazi o confini entro cui essere recintato e in alcun modo limitato.

Ancora una volta la produzione a marchio KF è un viaggio anacronistico che trasporta l’ascoltatore verso un universo a sé, parallelo, in cui spazio e tempo si scambiano i ruoli portando i 5 sensi a collaborare sinergicamente per comprendere o, più semplicemente, lasciarsi trasportare in questo labirinto sonoro.

Quelle che propone Kevin Follet sono colonne sonore che, di volta in volta, si manifestano con abiti differenti, in una metamorfosi costante che nemmeno Kafka saprebbe descrivere tanto quanto i suoni prodotti dai macchinari del producer.

BIOGRAFIA

Kevin Follet è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea distintosi per ricerca, innovazione e sperimentazione. Un artista dalle molteplici identità, che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto.

Polistrumentista, dal ’92 ad oggi, ha fatto suoi i più svariati generi: elettronica, edm, idm, trip hop, sperimentale, drone, ambient, punk, jazz, crossover, post metal, sludge. Tra i progetti che lo vedono tuttora impegnato citiamo le band WOWS, Dark Inc. e Cavrones, come solista invece citiamo Viscera AV Show e Sleep Disorder AV Show, progetti che gli hanno consentito di esibirsi in tutta Italia ed anche all’estero.

Dal 2010 è socio fondatore di Drummond Records, etichetta discografica di musica elettronica che ha all’attivo numerose produzioni ed un roster di oltre 25 artisti tra nazionali ed internazionali.

Ha condiviso il palco con: Shigeto, Superpitcher, Petar Dundov, Arturo Hevia, Einmusik, Tim Paris, Brando Lupi, Ricardo Tobar, Ryan Davis, Tiger Rose, Eraldo Bernocchi, Naresh Ran, Hate & Merda, Bologna Violenta, Chrch, Mayhem, Storm{o}, Estatic Vision solo per citarne alcuni.

https://kevinfollet.com/

https://kevinfollet.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/user/kevinfollet

https://www.instagram.com/kevin_follet/

https://www.facebook.com/kevinfolletfanpage/

https://www.facebook.com/kevin.follet

https://soundcloud.com/kevin-follet

https://twitter.com/kevin_follet