A Suoni Controvento il concerto di Ludovico Einaudi

A Suoni Controvento una tappa del Summer Tour del maestro Ludovico Einaudi: l’appuntamento è a Serrasanta il 31 luglio

Riserve naturali, parchi nazionali, albe, tramonti e cieli stellati per gli undici appuntamenti del Summer Tour di Ludovico Einaudi, che arriva in Umbria il prossimo 31 luglio (ore 16.00) protagonista di un suggestivo concerto a cielo aperto a Serrasanta (Gualdo Tadino), nell’ambito della quinta edizione di Suoni Controvento – festival estivo di arti performative promosso da AUCMA – accompagnato da Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.

Ha camminato molto “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar “Nomadland” e “The Father”. Nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, il Maestro riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale.

Apertura prevendite a breve.

Sito ufficiale www.suonicontrovento.com