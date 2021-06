Roma: fa il bagno nuda a Piazza Colonna, il video è virale

Il grande caldo e la ritrovata libertà con le riaperture hanno forse contribuito al gesto folle di una ragazza oggi a Roma, che ha deciso di rinfrescarsi mettendosi in mostra un po’ troppo.

La giovane, dopo aver eluso i controlli della polizia in piazza Colonna, pieno centro della Capitale e a ridosso dei palazzi della politica italiana, si è tuffata per un nuotata nella fontana. Increduli i passanti che hanno assistito alla scena della ragazza che fa il bagno nuda a Piazza Colonna, allibiti come i poliziotti.

La giovane, come si vede nel filmato della Dire Giovani (www.diregiovani.it), dopo aver compiuto qualche bracciata, è uscita mimando – a quanto sembra – le movenze di una sirena. Poi si è rivestita sorridente.

IL VIDEO INTEGRALE