Eccellenza Italiana: AssoTutela ha scelto i vincitori

Primi nomi dei vincitori del Premio Assotutela 2021: Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Walter Lippa e Aldo Pacifici sono i premiati

Neanche il Covid-19 ferma quello che è diventato un appuntamento fisso dell’autunno targato AssoTutela; anche quest’anno il Presidente Michel Emi Maritato, accompagnato dalla splendida Fabrizia Santarelli (valletta dell’associazione), consegnerà l’ambito premio a chi nel corso dell’anno si è distinto per meriti e traguardi raggiunti.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente, si svolgerà il prossimo autunno nella meravigliosa cornice del Campidoglio di Roma. Anche quest’anno, infatti, numerose autorità, tra amministratori, tecnici, intellettuali, magistrati, esponenti del mondo istituzionale, sportivo, sanitario, sociale, televisivo e culturale, saranno premiate dalla associazione Assotutela per il loro competente e professionale contributo al Sistema Paese.

Tra i premiati spiccano i nomi di Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Walter Lippa e Aldo Pacifici. Un doppio riconoscimento sentito di “Eccellenza Italiana” è stato attributo poi alle brave e talentuose artiste Annalisa Minetti e Claudia Conte, due donne professionali e bravissime nei loro settori artistici e fortemente impegnate nel sociale. “Sono personaggi importanti che godono della stima mia e di tutti gli italiani. È davvero un grande piacere per la famiglia di Assotutela accoglierli. Ma non finisce qui: nei prossimi giorni comunicheremo il nome di altri personaggi che riceveranno il nostro riconoscimento: tante infatti le personalità che lavorano e operano quotidianamente per il bene del nostro Nazione” spiega Michel Emi Maritato.