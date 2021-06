Ben.O su Youtube con il video di It’s time

It’s time di Ben.O ha anche un videoclip disponibile su YouTube: il nuovo singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali

Online un bellissimo lyric video per It’s time, il terzo singolo del cantautore milanese con la passione per il cantautorato anglosassone. Ben.O ci accompagna tra i testi del suo ultimo lavoro in un viaggio tra suono e immagine, in cui le influenze folk della sua musica si uniscono ad uno storytelling puramente visivo, poetico e minimalista.

Sin da quando It’s time era solo un pugno di parole su un foglio,

ho immaginato la canzone come un susseguirsi di immagini.

Un film fatto di disegni e parole che si intrecciano all’interno del brano

per raccontare una storia. È la prima volta che unisco un mio brano al mondo dell’arte visiva e sono curioso di vedere come verrà recepito. (Ben.O)

BIO:

Ben.O nasce a Lodi nel 1991. Ama da sempre il cantautorato inglese, irlandese e americano. Dopo lo scioglimento dei Crevice, band in cui militava come chitarrista, decide di iniziare un progetto solista chitarra e voce. Per circa 3 anni si esibisce per le strade di Milano, Bergamo, Como e Pavia come busker. Nell’ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo Blind love, seguito da How long my dear? uscito nel gennaio 2021. It’s time è il suo terzo singolo.

https://www.instagram.com/ben.omusic/?igshid=18x27jdlyfdvz

https://www.facebook.com/Ben.osounds