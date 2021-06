Software sanitari: Dedalus acquista Dosing GmbH

Dedalus annuncia l’acquisizione di Dosing GmbH, azienda tedesca leader nella fornitura di soluzioni Software-as-a-service per la sicurezza delle terapie farmacologiche

Il Gruppo Dedalus, azienda leader globale nel software clinico-sanitario, ha acquisito la società tedesca Dosing GmbH, tra i principali fornitori di soluzioni digitali in modalità Software-as-a-Service (SaaS) per la sicurezza delle terapie farmacologiche. L’acquisizione consente a Dedalus di ampliare il proprio portafoglio con soluzioni specializzate per supportare gli operatori sanitari e i pazienti lungo tutto il processo di gestione clinica dei farmaci, dalle prescrizioni e raccomandazioni terapeutiche, alla somministrazione, alle istruzioni sull’uso della terapia.

Andrea Fiumicelli, Amministratore Delegato del Gruppo Dedalus, ha commentato: “Dosing offre soluzioni e competenze essenziali per la trasformazione digitale dell’ecosistema sanitario, il fulcro della nostra visione. Crediamo che le informazioni clinicamente rilevanti, come quelle sulla sicurezza delle terapie farmacologiche, siano fondamentali per garantire la massima qualità e sicurezza delle cure attraverso soluzioni di Clinical Decision Support (CDS) all’interno del nostro portafoglio”.

Michael Dahlweid, Chief Product Officer del Gruppo Dedalus, ha inoltre commentato: “Siamo davvero entusiasti di aver portato Dosing all’interno della nostra organizzazione. Le loro soluzioni offrono possibilità sofisticate e complesse di gestione digitale dei farmaci, sulla base sia delle indicazioni terapeutiche, sia dell’esperienza clinica. A seguito di questa acquisizione, siamo consapevoli dei nostri obblighi nei confronti dei partner di Dosing e assicureremo che Dosing continuerà a lavorare e collaborare con tutti loro”.

Winfried Post, General Manager della regione DACH e membro del Comitato Esecutivo di Dedalus, ha aggiunto: “Attualmente le soluzioni di Dosing vengono utilizzate con successo in più di 270 ospedali, principalmente in Germania. Questa acquisizione è un passo importante per completare la nostra offerta in Germania, Austria e Svizzera”.

Jens Kaltschmidt, CEO of Dosing, ha dichiarato: “Sviluppiamo software all’avanguardia per consentire percorsi terapeutici sicuri. Per noi, la “facilità d’uso” è importante tanto quanto la qualità dei dati e l’accurata integrazione dei processi. Siamo supportati da Istituzioni accademiche riconosciute a livello mondiale e il nostro team di esperti lavora fianco a fianco con rinomati partner commerciali. Ciò che ci guida è la sicurezza e il benessere di ogni singolo paziente”.

Dedalus è detenuta da Ardian, il più grande fondo di Private equity europeo.

Nell’acquisizione, Dedalus è stata supportata da KPMG per la due diligence contabile, Mazars per la due diligence fiscale e Giovannelli e Associati e Loeschner Legal come legal advisor.