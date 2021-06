Scirocco è il nuovo romanzo di Giulio Macaione

Disponibile nelle librerie e online “Scirocco”, il nuovo romanzo a fumetti di Giulio Macaione che racconta con sensibilità e sentimento l’Italia dei nostri giorni

Tra le nuove uscite nel mondo del fumetto, BAO Publishing porta in libreria Scirocco di Giulio Macaione. Un romanzo grafico ambientato tra Venezia e un paesino della Sicilia. Protagoniste tre diverse generazioni: l’adolescente Mia e il suo grande sogno per la danza, suo padre, genitore omosessuale che non riesce a concedersi di amare ancora, e sua nonna che affronta una grave malattia con grande coraggio, anche nelle decisioni difficili.

Scirocco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), racconta con un affresco familiare contemporaneo l'Italia dei nostri giorni. Penna e matita di Giulio Macaione dimostrano sensibilità e sentimento.

Mia è un’adolescente che studia danza e ha un grande sogno da realizzare, suo padre Gianni si è dedicato alla famiglia da sempre e ora non si concede di lasciarsi amare e trovare un uomo che possa stargli accanto, sua nonna Elsa è una donna straordinaria che sprona Mia a cercare la propria strada a ogni costo, anche mentre affronta una malattia che la porta a prendere decisioni molto difficili.

Scirocco è un fumetto ‘corale’ originale e verosimile, un viaggio toccante tra legami e relazioni di un Paese che cambia e cresce.