Alzheimer: trattamento Annovis migliora funzioni cognitive

Alzheimer: Annovis Bio ha riferito che il suo trattamento sperimentale ANVS401 ha migliorato le capacità cognitive in meno di un mese

Le azioni di Annovis Bio sono salite fino al 127% dopo che l’azienda ha riferito dati di medio livello che suggeriscono che il suo trattamento sperimentale ANVS401 ha migliorato le capacità cognitive in meno di un mese, come misurato sulla Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale 11 (ADAS-Cog11).

“Questo è il primo studio in doppio cieco, controllato con placebo, che mostra miglioramenti cognitivi nei pazienti con malattia di Alzheimer come misurato da ADAS-Cog e miglioramenti funzionali nei pazienti con malattia di Parkinson come misurato dalla Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)”, ha detto Annovis.

Lo studio ha coinvolto pazienti con malattia di Alzheimer da lieve a moderata. Dopo 25 giorni, i pazienti hanno mostrato un miglioramento di 4,4 punti nella cognizione rispetto al basale e un miglioramento di 3,3 punti rispetto al placebo, utilizzando la scala di valutazione della malattia di Alzheimer a 70 punti e 11 elementi (ADAS-11).

I dati di Biogen su aducanumab, tanto per avere un termine di paragone, affermano di migliorare la cognizione di 1,4 punti in 18 mesi.. Allo stesso modo, l’azienda fa presente che un altro competitor, Cassava Sciences, ha testato il suo farmaco sperimentale simufilam nel corso di sei mesi e ha visto un miglioramento di 1,6 punti su ADAS-Cog11.

ANVS401 è il composto principale dell’azienda. Viene sviluppato per AD-DS, AD e PD, perché negli studi preclinici ha normalizzato il trasporto assonale in queste malattie inibendo le proteine neurotossiche che uccidono le cellule nervose. In studi umani e animali ha dimostrato di abbassare APP/Aβ, tau/fosfo-tau e α-sinucleina, le proteine neurotossiche che compromettono il trasporto assonale e portano a infiammazione e morte cellulare.

Il composto è stato testato in tre studi clinici di fase 1 che mostrano che è ben tollerato. Questi dati di sicurezza sono applicabili allo sviluppo clinico di ANVS401 per AD-DS, AD, PD e altri disturbi neurodegenerativi cronici.

Maria L. Maccecchini, CEO di Annovis Bio, ha spiegato: “Abbiamo precedentemente riferito che ANVS401 ha aumentato significativamente la velocità, la coordinazione e la funzione motoria nei pazienti con PD in questo studio. Abbiamo impostato questo studio per misurare la cascata tossica che porta alla morte delle cellule nervose e alla perdita di funzione e la sua inversione in AD e PD. Poiché lo studio era alimentato per indagare i cambiamenti nei livelli di biomarcatori, non per dimostrare l’efficacia, crediamo che questi risultati siano molto più importanti”.

Efficacia

Dal basale a 25 giorni nel gruppo trattato con ANVS401, ADAS-Cog11 è migliorato di 4,4 punti, un miglioramento statisticamente significativo del 30% (p=0,04).

Inoltre, il gruppo trattato con ANVS401 rispetto al gruppo placebo a 25 giorni ha mostrato un miglioramento di 3,3 punti, o 22% (p= 0,13).

Questo è il primo studio in doppio cieco, controllato con placebo, che mostra miglioramenti cognitivi nei pazienti AD come misurato da ADAS-Cog e miglioramenti funzionali nei pazienti PD come misurato dalla Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).

“I risultati della prima coorte di 14 pazienti con AD e 14 con PD mostrano che il farmaco è efficace in entrambe le malattie”, ha dichiarato il dottor Maccecchini. “Vedere l’efficacia in entrambe le popolazioni di pazienti supporta la nostra ipotesi che la compromissione del trasporto assonale, l’autostrada dell’informazione della cellula nervosa, colpisce le cellule nervose allo stesso modo in entrambe le malattie. La cascata tossica nella neurodegenerazione inizia con alti livelli di proteine neurotossiche, che compromettono il trasporto assonale, aumentano l’infiammazione e alla fine portano alla morte delle cellule nervose e alla perdita permanente di cognizione e funzione”.

Trasporto assonale

Alti livelli di proteine neurotossiche portano a una compromissione del trasporto assonale, che è responsabile della comunicazione tra e all’interno delle cellule nervose. Inibendo la traduzione di più proteine neurotossiche, ANVS401 migliora il trasporto assonale, riduce l’infiammazione, protegge le cellule nervose dalla morte e porta a una migliore cognizione e funzione.



Figure 1

A sinistra (Figura 1) ci sono tre immagini del trasporto attraverso un assone (braccio) di una cellula nervosa. La prima immagine mostra l’assone di una normale cellula nervosa sana: i punti neri rappresentano i pacchetti di informazioni che scorrono senza problemi da sinistra a destra. Al centro c’è il braccio di una cellula nervosa malata. I pacchetti di informazioni si fermano, poi si muovono, poi si fermano di nuovo. In basso, la stessa cellula nervosa malata viene trattata con ANVS401 e il flusso di informazioni viene ristabilito. Questo mostra in modo molto visivo, come la normalizzazione del trasporto assonale aumenta il flusso e ristabilisce la funzione normale.

Confronto con altri studi

Nel 2019, Biogen ha riportato i dati del suo studio EMERGE, un ampio studio di fase 3 in doppio cieco, controllato con placebo e ha mostrato un miglioramento di 1,4 punti in ADAS-Cog13 in un anno.

Nel febbraio 2021, Cassava ha riportato in uno studio di fase 2 in aperto un miglioramento di 1,6 punti in ADAS-Cog11 su sei mesi.

Con ANVS401 in uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, Annovis Bio sta riportando miglioramenti statisticamente significativi in ADAS-Cog11; in particolare, un miglioramento di 4,4 punti, quando le stesse persone sono misurate al basale e 25 giorni dopo. Vediamo anche un miglioramento di 3,3 punti quando a 25 giorni si confronta il placebo con il trattato in meno di un mese. Mentre non sappiamo come ANVS401 influenzerà la cognizione dopo più di un mese di trattamento, i risultati attuali mostrano la promessa che il farmaco può migliorare o fermare il corso di AD.

Sicurezza

Il profilo di sicurezza di ANVS401 nell’analisi ad interim è stato coerente con i dati di sicurezza precedenti che mostrano che è sicuro a 80 mg una volta al giorno negli esseri umani. Non ci sono stati eventi avversi che potrebbero essere attribuiti al trattamento con il farmaco.

Analisi ad interim

Lo studio di fase 2a in corso di Annovis Bio è progettato per trattare un totale combinato di 68 pazienti per quattro settimane con il composto principale della società, ANVS401. I primi 14 pazienti PD più 14 AD, i cui dati sono qui riportati, hanno terminato il trattamento e i loro biomarcatori vengono misurati. Recentemente, Annovis Bio ha riportato i risultati della misurazione dell’infiammazione nei primi 14 pazienti con PD utilizzando quattro biomarcatori. Gli ultimi 40 pazienti sono in trattamento con diverse dosi per determinare la dose ottimale. Lo studio confronta, in entrambe le popolazioni di pazienti, il modo in cui le cellule nervose muoiono misurando tutte le fasi della cascata tossica che porta alla morte delle cellule nervose e come ANVS401 inverte la cascata tossica e recupera le normali funzioni del cervello e del corpo.

Passi successivi

I campioni di fluido spinale cerebrale e di plasma dei 14 pazienti PD e 14 AD che hanno completato il trattamento continuano ad essere analizzati per misurare l’inversione della cascata tossica con ulteriori dati che dovrebbero essere riportati nei prossimi due mesi. I dati completi dello studio, compresa un’analisi della gamma di dosi in 40 pazienti PD, sono previsti per luglio o agosto di quest’anno.

Dopo il completamento dello studio di fase 2a, Annovis Bio chiederà un incontro con la FDA per presentare i risultati dello studio e del suo studio di tossicologia cronica negli animali. Annovis Bio ritiene che i dati di oggi e i risultati clinici precedenti supportino il potenziale avanzamento di ANVS401 in studi di fase avanzata, che l’azienda ha come obiettivo la fine del 2021, presumendo il completamento con successo del suo studio di fase 2a in corso.