Uovo è il nuovo progetto musicale di Lomi

Un nuovo concept per Lomi, artista poliedrico che con il progetto “UOVO” decide di innovare la sua immagine, arricchendola con elementi grafici che caratterizzano il suo personaggio.

Per mettere in moto un cambiamento c’è bisogno di una coerenza di base, di affinità fra i reparti e di costanza nei contenuti. Questi tre elementi rappresentano le fondamenta del progetto di Lomi, partito con una proposta intensa e determinata, caratterizzata dall’uscita di 6 singoli di lancio, uno a distanza di una settimana dall’altro.

Ogni singolo ha come immagine di copertina un Uovo di colore verde e fucsia.

Alla prima uscita l’uovo appariva intero, ma alla pubblicazione di ogni brano sono apparse man mano delle crepe, fino ad arrivare a schiudersi completamente nella sesta canzone, pezzo in cui emerge la versione animale e animata dell’artista, ossia un Merlo, che lo rappresenta ufficialmente.

Questa versione Cartoon di Lomi è stata ideata con l’intento di unire le sue abilità musicali con la sua passione per l’animazione, e ancor di più con la sua laurea in scienze naturali.

La creazione del concept dell’uovo simboleggia la nascita di un nuovo percorso, con un suo background e una sua coerenza artistica, in grado di offrire contenuti di qualità e gettare le basi per gli imminenti progetti futuri.

TRACKLIST

NON PER ME

Il primo brano nasce come una reinterpretazione della Mazurka, una musica terzinata diffusa ormai da tempo in tutta Europa.

La chiave Urban-Trap con la quale viene interpretato il brano si sposa perfettamente con le note d’altri tempi, rendendo il contesto fresco e coinvolgente.

Nel testo vi sono chiari riferimenti al distacco fra la visione del mondo dell’artista e la realtà con la quale è costretto a rapportarsi.

La consapevolezza e la distanza emotiva nascoste fra le righe del testo giocano un ruolo fondamentale.

YAKUZA

“Yakuza“, secondo brano pubblicato, rappresenta il pensiero e le emozioni nella loro forma più fluida, dando vita ad un’atmosfera soffice ma riflessiva.

Il pezzo è privo di ritornelli e completamente composto di rime, nella composizione viene esaltato il contrasto tra una voce dolce e i contenuti amari che canta.

Il beat Soft-Trap assume un aspetto semplice, morbido, che accompagna il pezzo in leggera ma costante progressione.

PETALI

Il terzo pezzo, “Petali“, si presenta come il risultato della rottura di un legame speciale, ovvero una visione disillusa del percorso emotivo intrapreso in precedenza.

Il beat in stile Chill-Trap si sposa alla perfezione con dei contenuti sad cantanti in modo happy, sostenendo con sincronia anche la linea dolce della voce.

Nella strofa, l’artista gioca con le sensazioni provocate dal distacco, che stimolano un flow energico, ma con un tono lievemente rassegnato.

Nel ritornello, viene interpreta la caduta dei petali come l’andamento delle proprie emozioni, inquadrando quasi con ironia i sentimenti in gioco, ma mantenendo comunque accesa la volontà di volerli preservare.

FLAMENCO DRAMA

“Flamenco Drama” è l’espressione del dolore e della malinconia provati di fronte alla propria condizione emotiva, personale e sociale.

Il beat in chiave Trap è avvolto da un’armonia coinvolgente e da una progressione stimolante che accompagna le variazioni del flow.

Un leggero assolo di piano ed arpa portano alla chiusura del brano.

Le strofe presentano un flow più rappato rispetto ai ritornelli molto melodici, ma l’interpretazione dolce del pezzo riesce comunque ad essere sempre presente, bilanciando costantemente la drammaticità dei contenuti.

MI CONFONDI

“Mi Confondi” racconta il colpo di fulmine vissuto da Lomi nei confronti della sua attuale compagna.

Il mood happy del brano viene unito a flow molto dinamici, grazie al Beat Chill-Trap dell’arrangiamento.

Nella strofa l’artista racconta una sequenza di riflessioni, vestendo i propri pensieri con analogie e riferimenti.

I ritornelli, più melodici della strofa, aprono e chiudono il pezzo, raccontando nella loro semplicità le emozioni che si vivono alla nascita di un legame.

LORD & LADY

“Lord & Lady“, ultimo brano della serie, è un pezzo che racconta in maniera frizzante i risultati della complicità fra partner, sia sotto il punto di vista comportamentale che sessuale.

Il beat trap con sonorità latine si intona alla perfezione con contenuti piccanti ed espliciti, oltre ad offrire ritmo e vivacità al brano alternando momenti quieti a drop di classe.

Il testo, per quanto diretto ed eccentrico, non offende in nessun modo la figura femminile, al contrario rende pienamente giustizia al concetto di parità dei sessi, senza mai risultare banale.

Il ritornello, melodico e d’impatto, è la colonna portante del pezzo, mentre le strofe presentano molte variazioni di flow che rendono il brano più originale.



BIOGRAFIA

All’anagrafe Lorenzo Minella, LOMI nasce a Verona il 31/01/95.

Trascorre solo poche settimane in Veneto prima di stabilirsi definitivamente a Roma, dove all’età di 14 anni era già il chitarrista solista di una cover band dei Sum 41.

Nonostante le sue doti artistiche, l’avvio della carriera musicale di Lomi avviene in età già matura, anticipata da un faticoso percorso universitario al quale l’artista è però molto legato.

All’età di 23 anni decide di voler comunicare la sua visione della vita tramite la musica, lasciandosi tutto il resto alle spalle ed individuando la sua dimensione artistica nella musica Rap, Pop e Trap, proponendo anche elementi classici e con contenuti di qualità.

Nel 2019 raggiunge la finale nazionale del TourMusicFest e viene riconosciuto come “High Quality Artist”.

Nel 2020, durante il lockdown causato dal Covid-19, l’artista decide di volersi specializzare anche nel campo della produzione musicale, mostrando qualità eccellenti che lo porteranno a produrre altri artisti, oltre a sé stesso.

Nel 2021 lancia il format grafico “Lomi” caratterizzato dalla rappresentazione cartoon della schiusa di un UOVO, in contemporanea con l’uscita dei primi 6 singoli di lancio, dal quale alla fine emerge la sua versione animale e animata, ossia un MERLO, che lo rappresenta ufficialmente.

