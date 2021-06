Trucchi casino online e terrestri: ecco i principali

Se sei un appassionato di casinò e ne hai girati un bel po’, forse ti sarai reso conto che in molti di essi si ripetono determinati aspetti. Si tratta di veri e propri trucchi che i gestori della case da gioco mettono in atto per far sì che i giocatori restino il più possibile all’interno della struttura. E che, soprattutto, giochino il più possibile.

Ovviamente, ci sono anche i trucchi casino online che vengono utilizzati dai chi crea il sito o suggeriti dagli stessi concessionari. Nel corso di questi paragrafi provvederemo a dare uno sguardo ai principali segreti sia delle strutture terrestri, sia di quelle virtuali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Trucchi casino online

Anche sulle piattaforme legali che puoi trovare sul portale miglioricasinoonlineaams.com, vero e proprio punto di riferimento per capire quali sono i siti affidabili, ci sono dei piccoli segreti.

Uno dei principali trucchi casino online è quello di mettere in primo piano l’offerta di benvenuto ed, in particolare, la somma di denaro massima che si può ricevere. Naturalmente i giocatori restino estasiati dalla possibilità di ottenere denaro gratis e, quindi, decidono di iscriversi.

Un altro dei principali trucchi casino online, poi, è quello di spingere i giocatori ad iscriversi. Se, ad esempio, stai dando uno sguardo ad una piattaforma di gioco e poi chiudi la pagina, potrebbe apparire una finestra pop-up. All’interno ci sarà un messaggio che ti inviterà a restare ancora ed effettuare la registrazione.

I trucchi casino online sono illegali?

È giusto ripetere che questi trucchi casino online non rappresentano qualcosa di sbagliato, anzi, sono semplici strategie ideate da chi crea il casinò virtuale per aumentare il numero di utenti. Se però hai qualche dubbio sul fatto che quella struttura sia davvero legale, ci sono diversi metodi per capire se sia affidabile o meno.

Uno dei migliori è quello di dare uno sguardo alle recensioni scritte da Giorgio Medici. Parliamo di un esperto giocatore e redattore che da anni si occupa del settore del gambling sia come protagonista ai tavoli verdi sia come autore di recensioni. Grazie a queste ultime, i giocatori possono conoscere in maniera rapida ed efficace le caratteristiche di un determinato sito.

Trucchi casinò terrestri

Nelle strutture tradizionali è molto più semplice mettere in atto delle piccole, ma utili, strategie per far sì che i giocatori restino il più possibile concentrati sul gioco. Ecco quali sono.

Niente finestre

Se non ci avevi mai fatto caso, allora ti consigliamo di stare attento alle pareti del casinò terrestre che frequenti. Ti renderai conto che non ci sono finestre. Questo avviene in particolare per due motivi. Il primo è che i giocatori non si devono rendere conto del tempo che passa. Se, ad esempio, entri in un casinò quando c’è ancora il sole, non devi accorgerti che fuori è arrivata la sera. Stesso discorso quando si entra di sera e non devi notare che l’alba è vicina e che, quindi, si è passati tutta la notte al tavolo da gioco.

In aggiunta, poi, il gestore del casinò non vuole che qualcosa che provenga dal mondo esterno possa in alcun modo infastidire i giocatori. Un temporale, ad esempio, potrebbe spingere le persone a tornare a casa.

Bagni in fondo alla sala

I bagni sono sempre molto lontani dalle slot machine e dai tavoli da gioco. I motivi di questa scelta, anche in questo caso sono vari, ma ne possiamo individuare almeno due. Il primo è che nessuno vorrebbe giocare vicino alla toilette quindi si fa il possibile per metterla il più lontano possibile. Il secondo motivo, poi, è quello che rientra tra i trucchi casino. In pratica, più lontano è il bagno e più tempo ci vuole per andarci, espletare i propri bisogni e tornare indietro. Questo significa che il giocatore dovrebbe smettere di giocare alla propria slot preferita, e questo è quasi un sacrilegio. Stessa cosa per chi è ai tavoli verdi e magari sta vincendo. Allontanarsi per molto tempo potrebbe far perdere quel trend positivo e, quindi, meglio lasciar perdere.

Pranzi e cene regalate

Un altro tra i tipici trucchi casinò è quello di regalare pranzi e cene ai giocatori più appassionati e agli assidui frequentatori della struttura. Dietro questo gesto, però, non si cela della sana generosità, ma bensì la volontà di non far allontanare un giocatore. Il rischio per i gestori del casinò, infatti, è che in preda alla fame il giocatore esca dalla struttura, vada a pranzo, magari si senta stanco o si renda conto di aver passato troppo tempo a giocare e quindi non ritorni più. Se, invece, riceve un ottimo pranzo omaggio, allora difficilmente si alzerà dalla sua sedia e continuerà a giocare fin quando potrà.

Anche in questo caso possiamo, così come abbiamo visto per i trucchi casino online, possiamo dire che si tratta di strategie normali. Sarebbe stato grave se, ad esempio, i gestori non avessero mostrato gli avvisi sul Gioco Responsabile.