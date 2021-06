Sicurezza sul lavoro: ancora aperto bando Eu-Osha

Dispositivi di protezione individuale intelligenti, sistemi di monitoraggio statici e mobili, montati su droni e dotati di telecamere e sensori. Applicativi web e software per pc e smartphone, strumenti elettronici telecomunicativi, occhiali smart. E ancora, codici di condotta, linee guida, orientamenti metodologici e altri materiali già conosciuti e disponibili. Sono alcuni esempi di prodotti, impiegati per monitorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, al centro di un bando comunitario lanciato in questi giorni da Eu-Osha, di cui l’Inail è Focal point nazionale in collaborazione con una rete tripartita di enti istituzionali e parti sociali.

Innovazione e digitalizzazione fra i temi di interesse Eu-Osha. Il bando vuole favorire la creazione di una panoramica internazionale sulla ricerca esistente, sul materiale già disponibile negli ambienti professionali nonché sulle nuove tecnologie che possono essere utilizzate dai datori di lavoro allo scopo di monitorare la salute e la sicurezza di addetti e lavoratori, basate su innovazione e intelligenza artificiale. Una sfida, quest’ultima, a cui l’Agenzia guarda con attenzione crescente, avendo indicato la digitalizzazione come tema della prossima Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

Il termine di adesione al bando è il 23 giugno 2021. Nelle intenzioni dei promotori, il progetto potrà offrire nuove opportunità e prospettive per le politiche di prevenzione, identificando le lacune e le esigenze di ricerca, politica e pratica. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 23 giugno prossimo e tutte le informazioni per aderire sono disponibili sul portale Eu-Osha.