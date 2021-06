Portobello online con Il Senso della Vita

“Il Senso della Vita” è il nuovo singolo di Portobello, progetto musicale del cantautore civitavecchiese Damiano Morlupi: è disponibile online sulle piattaforme digitali

Romolo Dischi presenta Il Senso della Vita, nuovo singolo di Portobello, progetto musicale del cantautore civitavecchiese Damiano Morlupi, nato nel 2017. Portobello è questa terra di confine tra provincia e metropoli, tra Civitavecchia e Roma, tra le infinite possibilità che ti lascia immaginare l’orizzonte di una città che ha un porto.

“Ad aprile 2020 ero in camera attanagliato dalla noia del lockdown, completamente scarico di idee e di energia. Un pomeriggio mi imposi di scrivere una canzone e nacque Il Senso della Vita, ovvero un inno al non lamentarsi e a considerare le nostre fortune, guardare il bicchiere mezzo pieno, sempre! Perché in fin dei conti abbiamo una vita sola ed è troppo poco per poter viverla male”.

Portobello è questa terra di confine tra provincia e metropoli, tra Civitavecchia e Roma, tra le infinite possibilità che ti lascia immaginare l’orizzonte di una città che ha un porto. Il brano riesce a coniugare, in questo nuovo percorso dell’artista, le sonorità pop con elementi di indie-rock.

Portobello nasce come progetto musicale di Damiano Morlupi. A 12 anni Damiano scrive le prime canzoni: con un padre dj e una madre speaker radiofonica, verrebbe da dire che non poteva andare diversamente. Alla fine degli anni ’90 fonda i Kamikaze Sur Tirreno Crew, gruppo hip hop civitavecchiese che alterna songwriting rap e sensibilità cantautoriale da chitarra e voce, tutto rigorosamente autoprodotto in camera.

La storia di Damiano Morlupi è legata in modo simbiotico a Civitavecchia, città di mare e di porti, a meno di cento chilometri da Roma. Pochi per non subirne il fascino, sufficienti per essere già provincia. Di provincia italiana infatti si nutre il mondo di Damiano Morlupi, che nel 2006 comincia a portare in giro i propri pezzi con il nome di battesimo. La svolta arriva nel 2016, quando decide di entrare in studio e incidere i quattro brani che andranno a comporre “1980”, il primo EP di un nuovo progetto, Portobello. Il successo del singolo “Anima Libera” e la rinnovata spinta creativa portano Damiano di nuovo in studio, questa volta con una formazione più ampia accompagnato da amici musicisti della scena civitavecchiese.

Nel novembre 2018 esce “Un Attimo e Basta”, singolo che anticipa l’album in uscita nel 2019 per luovo di iCompany. Il pezzo entra nella Viral 50 di Spotify e finisce nella nuova playlist Scuola Indie. Seguono l’uscita di “Cerotti”, entrato nella New Music Friday Italia di Spotify (gennaio 2019) e “Dietorelle (febbraio 2019). Nel giugno 2019 esce il primo album “Buona Fortuna” cui segue un mini-tour in giro per l’Italia.

Nell’ottobre 2020 il progetto Portobello torna con Romolo Dischi lasciandosi guidare dall’istinto e dalla voglia di sperimentare nuovi sound.

PORTOBELLO

Facebook

Instagram

Spotify