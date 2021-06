Il morbo è il nuovo romanzo di Stefano Valente

Esce per Graphofeel il romanzo Il morbo – Una cronaca del 1770 di Stefano Valente: il volume è disponibile nelle librerie e online

Esce per Graphofeel il romanzo Il morbo – Una cronaca del 1770 di Stefano Valente. A Lille Havn, una cittadina costiera in un minuscolo regno del Nord, da qualche parte fra Prussia e Danimarca, in uno strano inverno ogni cosa appare estranea e remota. Impercettibile e muto l’avanzare della morsa di ghiaccio si accompagna alle nebbie della baia. All’improvviso, indistinto e irraggiungibile, il profilo inclinato di un veliero all’ancora in alto mare, immobile sul filo dell’orizzonte. La sua comparsa coincide con l’erompere inspiegabile e spaventoso di un’epidemia che farà piombare malattia e morte su Lille Havn. Il villaggio viene dunque isolato, segregato in quarantena forzata sotto vigilanza militare, e gli abitanti abbandonati al proprio destino.

Scritto in tempi non sospetti, nel romanzo di Stefano Valente si riscontrano parallelismi con la situazione attuale. La descrizione della vicenda resa da più voci dà vita a molteplici prospettive come in un gioco di specchi che riflette il racconto di rovine e di trionfi, che moltiplica l’avventura di piccole e grandi figure umane. Un anonimo cronista del tempo ricostruisce, con rigore settecentesco, fatti – e/o apparizioni – attraverso le memorie dei testimoni e dei documenti .

La narrazione “gioca” a incrociare i più diversi generi letterari, con una scrittura colta, attenta ai vari livelli di linguaggio.

Stefano Valente glottologo e lusitanista, è studioso delle lingue e letterature ibero-romanze. Per lui scrivere è «la fatica di addomesticare un animale indomabile: la meraviglia».

Tra i suoi titoli: il thriller esoterico Lo Specchio di Orfeo (Barbera, 2008), tradotto anche in Portogallo (O Espelho de Orfeu – Ésquilo Edições), La Serpe e il Mirto (1978), edito da Parallelo45, il giallo fantascientifico Il Delegato Poznan è stanco (DeAgostini/Libromania) e la space opera Sensei delle Stelle. Per Graphofeel ha pubblicato Il Barone dell’Alba (2016), Sei Giorni (2018) e Breve storia dell’alchimia (2019). Nel 2013 ha vinto il premio Linguaggi Neokulturali (www.kultural.eu) con l’inedito Di altre Metamorfosi, primo su 2046 romanzi, nel quale affronta da nuovi punti di vista la tematica della “pericolosità” e del rifiuto della diversità; nel 2017 si è classificato al terzo posto nel Premio Costadamalfi con Il Barone dell’Alba.