Il format delle live Roulette online per i casinò terrestri

Le Roulette di ultima generazione all’interno dei casinò terrestri

La Evolution gaming, una delle più importanti realtà software del settore del gambling online specializzata in giochi dal vivo, ha annunciato di aver firmato un accordo esclusivo con la Scientific Games per rendere il pluripremiato titolo online, la Lightning Roulette live, disponibile come gioco fisico nei casinò terrestri di tutto il mondo. Oggi, tutti i migliori siti di roulette online , offrono ai propri utenti una selezione di tavoli per giocare live in grado di ricreare l’atmosfera delle sale da gioco terrestri il più vicino possibile alla realtà. Attraverso questi titoli è possibile interagire con dei veri Croupier professionisti, piazzare le proprie puntate in diretta streaming e seguire l’evolversi della partite grazie alle molte telecamere in qualità HD presenti nello studio, il tutto comodamente da casa propria. La Evolution Gaming è diventata famosa concentrandosi proprio su questo specifico settore arrivando, in pochi anni, ad essere uno dei maggiori leader e centro di riferimento per i giochi live da casinò. L’accordo siglato fa riferimento alla Lightning Roulette live con il suo suggestivo e coinvolgente format che prevede moltiplicatori RNG casuali. La Lightning Roulette live sarà disponibile nei più importanti casinò terrestri esclusivamente con contratto Scientific Games e diventerà il primo gioco della Evolution Gaming a fare il passaggio dal mondo live ai casinò terrestri.

Cos’è la Lightning Roulette

La versione online della Lightning Roulette fu presentata nel 2018 al pubblico dei casinò in rete, nello stesso anno ricevette il premio di “Product Innovation of the Year” al Global Gaming Awards e di “Game of the Year” all’EGR. Il gioco presenta la classica ruota della Roulette tradizionale posizionata all’interno di un ambiente visivamente elegante e luminoso in stile game show televisivo. Al gioco tradizionale, la Lightning Roulette aggiunge un alto indice di pagamento grazie ai “Lucky Number”, ovvero ai dei numeri fortunati che offrono un moltiplicatore casuale molto interessante. La partita viene gestita da dei Croupier professionisti, molto bravi anche nell’intrattenere gli utenti collegati. La grafica e gli effetti video sono di ottima qualità; prima che un nuovo round abbia inizio, dei fulmini colpiranno tre numeri fortunati che verranno designati per le vincite con un moltiplicatore random.

L’ottimo lavoro della Evolution Gaming

Todd Haushalter, Chief Product Officer di Evolution, ha dichiarato: “La Lightning Roulette è stato il più importante intrattenimento da tavolo presente nei casinò online per anni, siamo entusiasti di avere questa collaborazione con la Scientific Games per raggiungere anche i casinò terrestri. Grazie a questa opportunità riusciamo ad essere ancora più vicini ai giocatori che amano questo gioco, permettendo loro di trovare la Lightning Roulette ovunque vogliano.” Todd ha continuato aggiungendo: “con la Evolution abbiamo creato una fan base di milioni di giocatori appassionati di gambling online; sarà un piacere condividere con loro questo nuovo traguardo, ci emoziona pensare che adesso ognuno potrà giocare nel proprio casinò locale ogni volta che ne ha voglia. Quando abbiamo creato la Lightning Roulette per la prima volta abbiamo unito i risultati casuali creati dal computer grazie ad un moderno software RNG, insieme ai risultati “fisici” prodotti dalla ruota della roulette presente nel Casinò Live, ed è stato un successo immediato. Questa è anche la prima volta che un gioco prodotto dalla Evolution Gaming entra in un casinò tradizionali, il che rende tutto ancor più emozionante per noi! Rob Bone, vicepresidente senior della Scientific Games, ha commentato: “Abbiamo osservato il fenomenale successo della Lightning Roulette nel suo formato con il live dealer online. Non vediamo l’ora di renderlo disponibile all’interno delle sale da gioco dei casinò terrestri in tutto il Nord America e, in seguito, in tutto il mondo. Grazie al suo format con i fulmini che creano i moltiplicatori random, la Lightning Roulette ha colpito nel centro diventando uno dei giochi da tavolo più coinvolgenti e divertenti mai offerti. Un’esperienza di gioco veramente unica che siamo certi lascerà il segno diventando un’attrazione assoluta anche nella sua versione per i casinò terrestre, prevista per il 2022.”