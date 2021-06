Febbre Dengue: vaccino Takeda efficace e sicuro

Il vaccino sperimentale di Takeda contro la dengue (TAK-003) ha dimostrato una protezione continua contro la malattia e nessun rischio per i pazienti

Takeda ha annunciato che il suo vaccino sperimentale contro la dengue (TAK-003) ha dimostrato una protezione continua contro la malattia e la conseguente ospedalizzazione fino a tre anni dopo la vaccinazione, indipendentemente dalla precedente esposizione alla dengue di un individuo, senza importanti rischi per la sicurezza.

I risultati di sicurezza ed efficacia dell’analisi esplorativa di follow-up a 36 mesi dallo studio di Fase 3 TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) sono stati presentati il 22 maggio 2021, alla 17° Conferenza della Società Internazionale di Medicina dei Viaggi (CISTM).

TIDES ha arruolato più di 20.000 bambini e adolescenti sani di età compresa tra i quattro e i 16 anni in paesi endemici di dengue in America Latina e Asia.

“Le epidemie di dengue si verificano all’improvviso e gli ospedali possono essere sommersi da casi di malattia grave e da persone in cerca di test”, ha detto LakKumar Fernandoi, Center for Clinical Management of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever, Negombo General Hospital, Sri Lanka e un ricercatore primario dello studio TIDES. “I risultati dell’analisi a lungo termine del candidato vaccino contro la dengue di Takeda suggeriscono che potrebbe aiutare nella prevenzione delle epidemie, ridurre i tassi di ospedalizzazione e proteggere le persone dalla dengue indipendentemente dalla loro precedente esposizione. È importante notare che non sono stati identificati importanti rischi per la sicurezza”.

Dopo tre anni (36 mesi dopo la seconda dose), il vaccino TAK-003 ha dimostrato un’efficacia complessiva (VE) del 62,0% (95% CI: dal 56,6% al 66,7%) contro la dengue virologicamente confermata (VCD), con il 65,0% VE (95% CI: dal 58,9% al 70,1%) negli individui sieropositivi e il 54,3% VE (95% CI: dal 41,9% al 64,1%) in quelli sieronegativi.

TAK-003 ha anche dimostrato 83,6% VE (95% CI: 76,8% a 88,4%) contro la dengue ospedalizzata, con 86,0% VE (95% CI: 78,4% a 91,0%) in individui sieropositivi e 77,1% VE (95% CI: 58,6% a 87,3%) in individui sieronegativi. Le osservazioni sulla variabilità della VE in base al sierotipo sono rimaste coerenti con i risultati riportati in precedenza.

Non è stata osservata alcuna prova di miglioramento della malattia. TAK-003 è stato generalmente ben tollerato e non sono stati osservati importanti rischi per la sicurezza. I risultati rafforzano il potenziale di TAK-003 per aiutare a proteggere coloro che vivono o viaggiano in paesi endemici per la dengue.

“Il nostro candidato vaccino contro la dengue ha continuato a fornire protezione contro la dengue per tre anni, ed è stato particolarmente robusto nel prevenire l’ospedalizzazione”, ha detto Derek Wallace, VP, Dengue Global Program Leader di Takeda. “Questi risultati rafforzano la mia fiducia che TAK-003 può aiutare ad affrontare il significativo peso globale della dengue”.

Come precedentemente riportato, lo studio TIDES ha raggiunto il suo endpoint primario di VE globale contro VCD a 12 mesi di follow-up (VE: 80,2%; 95% CI: 73,3% a 85,3%; p<0,001) e tutti gli endpoint secondari per i quali c’era un numero sufficiente di casi di dengue (misurati a 18 mesi di follow-up). Lo studio TIDES è stato modificato per includere la valutazione di una dose di richiamo per affrontare la diminuzione della VE complessiva osservata nel tempo (da 12 a 36 mesi dopo la seconda dose), in gran parte determinata dalla dengue ambulatoriale. Takeda intende pubblicare i risultati dell’analisi esplorativa a 36 mesi in una rivista specializzata quest’anno.

I dati sulla sicurezza e l’efficacia di TIDES attraverso un follow-up di 36 mesi sono stati inclusi nelle presentazioni normative all’Unione europea e ai paesi endemici della dengue e saranno parte di ulteriori presentazioni previste per il 2021, anche negli Stati Uniti. Takeda cercherà un’indicazione per TAK-003 per la prevenzione della malattia di dengue in individui dai quattro ai 60 anni di età, indipendentemente dalla precedente esposizione al virus, sulla base di dati sia negli adulti che nei bambini. Rimane la necessità di vaccini contro la dengue che possano essere utilizzati sia negli adulti e nei bambini naïve alla dengue che in quelli esposti alla dengue.

Informazioni su TAK-003

Il candidato vaccino tetravalente contro la dengue di Takeda (TAK-003) è basato su un virus vivo attenuato del sierotipo 2 della dengue, che fornisce la “spina dorsale” genetica per tutti e quattro i virus contenuti nel vaccino.I dati clinici di fase 2 in bambini e adolescenti hanno dimostrato che TAK-003 ha indotto risposte immunitarie contro tutti e quattro i sierotipi della dengue, sia in partecipanti sieropositivi che sieronegativi, che hanno persistito per 48 mesi dopo la vaccinazione, e il vaccino è risultato generalmente sicuro e ben tollerato.

Lo studio di Fase 3 Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study (TIDES) ha raggiunto il suo endpoint primario di efficacia complessiva del vaccino (VE) contro la dengue virologicamente confermata (VCD) a 12 mesi di follow-up e tutti gli endpoint secondari a 18 mesi di follow-up per i quali c’era un numero sufficiente di casi di dengue, tra cui VE contro la dengue ospedalizzata e VE in individui sieropositivi e sieronegativi al basale.

L’efficacia variava in base al sierotipo. I risultati hanno dimostrato che TAK-003 è stato generalmente ben tollerato e non sono stati osservati importanti rischi per la sicurezza fino ad oggi.

Conosciamo meglio la Dengue

La dengue è la malattia virale trasmessa dalle zanzare che si diffonde più velocemente e nel 2019 è stata una delle 10 principali minacce alla salute globale dell’OMS. La dengue è diffusa principalmente dalle zanzare Aedes aegypti e, in misura minore, dalle zanzare Aedes albopictus. È causata da uno qualsiasi dei quattro sierotipi del virus della dengue, ognuno dei quali può causare febbre dengue o dengue grave. La prevalenza dei singoli sierotipi varia in diverse aree geografiche, paesi, regioni, stagioni e nel tempo. La guarigione dall’infezione da un sierotipo fornisce un’immunità a vita solo contro quel sierotipo, e l’esposizione successiva a uno dei sierotipi rimanenti è associata a un maggior rischio di malattia grave.

La dengue è incline alla pandemia e le epidemie si osservano nelle aree tropicali e sub-tropicali e hanno recentemente causato focolai in alcune parti degli Stati Uniti continentali e dell’Europa. Circa metà del mondo vive oggi sotto la minaccia della dengue, che si stima causi ogni anno 390 milioni di infezioni e circa 20.000 morti a livello globale. Il virus della dengue può infettare persone di tutte le età ed è una delle principali cause di gravi malattie tra i bambini in alcuni paesi dell’America Latina e dell’Asia.