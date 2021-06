Coppa della Consuma confermata per il 23 luglio

La 55/a Coppa della Consuma confermata a fine luglio nel solito contesto: allungato il tracciato, con lo start in località “Palaie”, per un sfida lunga 12,450 chilometri

Reggello Motor Sport, insieme ad ACI FIRENZE, comunica che la 55^ Coppa della Consuma, valida per il Campionato Italiano Velocità in salita per Auto Storiche è confermata per il fine settimana del 23-24-25 luglio.

Dopo aver dovuto rinviare l’evento, previsto per il 18 aprile scorso, causa il perdurare dell’emergenza sanitaria, il sodalizio reggellese dunque conferma di aver ricevuto benestare dalla Federazione ad aver collocato l’evento, la più antica cronoscalata d’Europa che il prossimo anno festeggerà i suoi 120 anni, per l’ultimo fine settimana di luglio, potendo anche proporre il tracciato più lungo di quello proposto con l’ultima edizione disputata (che era da Diacceto, nel Comune di Pelago).

Significativo l’impegno da parte del Comune di Pelago, per sostenere il lavoro di Reggello Motorsport atto a far tornare la corsa come da tradizione.

Si partirà quindi dalla località “le Palaie” verso il passo della Consuma, passando da Diacceto, Borselli, sino al valico dove si trova il bivio per Vallombrosa, tornando “all’antico”, abbracciati da colline che paiono disegnate da un pittore rinascimentale tra le meravigliose vigne del buon vino Frescobaldi. Un nastro di asfalto lungo 12,450 chilometri da affrontare per una volta con le prove ufficiali del sabato ed una volta per sfidare il cronometro e gli avversari in gara alla domenica. Orari e logistica saranno comunicati a breve tempo.

Individuato il Parco Chiuso pre-gara, che sarà in località “La Massolina”, a circa 1,8 chilometri dalla linea di partenza.

