A presto è la nuova canzone di Benestare

Online sulle piattaforme digitali A presto, il nuovo singolo di Benestare: il brano fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital

Fuori A presto, il nuovo singolo di Benestare, fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital. Un nuovo capitolo per il progetto dell’artista romano che si muove tra influenze anni Ottanta e indie-pop italiano che segue il precedente singolo Se hai paura. Il nuovo singolo ci mostra quel momento in cui un a presto di prima mattina diventa l’augurio più bello di tutti.

“A presto” è una canzone sulla tenerezza del non volersi separare dopo aver dormito con la persona che si ama, e sulla complicità racchiusa nei gesti più semplici, come ad esempio cercare di non far rumore pur sapendo che l’altra persona non vede l’ora di alzarsi da letto pur di salutarci sulla porta. Ci si lascia perciò con l’augurio migliore di tutti, un semplice saluto che però suona come una promessa: “a presto“.

BIO:

Benestare è un ragazzo degli anni '90 che ha vissuto gli anni '80 riflessi attraverso le eredità di vestiti, videogiochi e musicassette dei propri fratelli maggiori, e le infinite repliche in tv dei film generazionali di quegli anni magici. E ora prova a mettere tutto questo in musica, sognando di generare negli altri quello stesso stupore che provava il Benestare bambino ascoltando per la prima volta quelle colonne sonore indimenticabili. A ottobre 2019 è uscito il primo singolo TSO, seguito da un videoclip che omaggia i videogiochi Arcade anni '80. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il 19 febbraio 2021 torna con il secondo singolo Se hai paura, pubblicato da Le Siepi Dischi e distribuito con Believe Digital, e accompagnato da un videoclip in stop motion presentato in anteprima su Sky Tg24. https://www.instagram.com/michiamobenestare/ SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/345GQQR