Sara Fattoretto online con il video di Limpida

Disponibile sulle piattaforme digitali “Limpida”, primo singolo tratto dall’album di esordio della cantautrice veneta Sara Fattoretto

Online il video di “LIMPIDA” primo singolo tratto dall’omonimo ep, esordio discografico di SARA FATTORETTO, talentuosa cantautrice veneta (https://www.youtube.com/watch?v=TdlOb2KgAp4).

Il disco, uscito il 14 maggio in digitale (Maieutica Dischi, ed. Osteria Furista / Freecom, distr. Artist First), è una ventata di bellezza tra jazz e bossa nova.

Il video, realizzato dal videomaker Pietro Berselli, è stato anticipato da SKYTG24.

“Il videoclip è stato realizzato nel giardino di casa dei miei genitori – racconta Sara – Per il set desideravo un luogo verde, rigoglioso ed accogliente. Il video è un invito a non aver paura di sporcarsi le mani, e non solo, con i colori della vita. È un invito al gioco e a non prendersi troppo sul serio. Limpida è la voce bambina in ognuno di noi”.

Scritto a quattro mani con Alberto Zuanon, l’ep contiene 10 brani ispirati alle stagioni, metaforiche e non (Conto tre), al cambiamento (Mutevole, Una musica nuova, In controtempo), e alla vita in sé, alla bellezza e alla felicità (Limpida). Presente anche un brano nato come strumentale, al quale sono state aggiunte solo in un secondo momento le parole (Caffè), e una ballad che riprende la forma degli standard jazz del repertorio americano (Non sei tu). Il disco è candidato alle Targhe Tenco 2021 nella categoria “Opera prima”.

La voce di Sara, raffinata e intensa, si staglia su un sound di impianto jazz, dove il pianoforte e i fiati la fanno da padrone, strizzando l’occhio ora alla bossa nova, ora al soul d’oltreoceano.

Biografia

Classe 1986, Sara inizia a cantare da bambina assieme al padre che le trasmette la passione per la musica e il canto. Intraprende lo studio della voce all’età di 17 anni presso la scuola di musica Thelonious Monk di Dolo (Ve), centro musicale nevralgico veneto fondato da Marcello e Pietro Tonolo nel 1987. Si appassiona al jazz e all’improvvisazione e segue corsi di canto e workshop di perfezionamento con jazzisti di fama nazionale e internazionale.

Nel 2005 frequenta i Civici Corsi di Jazz di Milano diretti da Enrico Intra e Franco Cerri.

Parallelamente allo studio svolge un’intensa attività concertistica in formazioni jazz, bossa nova e funk che la porta a suonare in festival e rassegne musicali in giro per l’Italia (Cantina Bentivoglio a Bologna, Elegance Café a Roma, Cantine dell’Arena a Verona, Festival di Palazzolo Acreide a Siracusa, Festival di Città Sant’Angelo – Pescara, Festival della Bonifica diretto da Andrea Pennacchi).

Con la band Mannachi pubblica l’EP “Gimme the groove” (2013).

É leader del progetto di jazz italiano Saya 5et con cui realizza l’album d’esordio “Ho un pinguino nella scarpa” (Indijazzti 2014), tra i finalisti della Targa Tenco 2014 nella sezione “Interpreti di canzoni non proprie”.

Collabora con la compagnia teatrale Amor Vacui per lo spettacolo di teatro e canzone “Ho un pinguino nella scarpa & due attori nel cappello” (2015).

La sua opera prima, che la vede autrice e interprete delle sue canzoni, è “Limpida”, uscito il 14 maggio 2021 per Maieutica Dischi.