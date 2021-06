Per finta è il nuovo singolo di Avanzi

Avanzi in radio e online sulle piattaforme digitali con il singolo “Per finta”, fuori per VR Digital in collaborazione con Universal Music Italia

Fuori il nuovo singolo di Avanzi. “Per finta” è una ballata romantica che si divide precisamente in due fra amore e rifiuto con intensi slanci passionali, strepiti e urla, tutto ciò condito da una melodia che si fa fatica a dimenticare un tormentone oscuro dell’anima e del cuore che culmina in un testo amaro, “Litighiamo, uno a zero per te. Urliamo, uno a zero per me. Forse questa sarà la nostra ultima volta, ma non sei mai stata brava a fare per finta”.

Una musica intensa e un testo profondo che non si dimentica con facilità.

BIOGRAFIA

Avanzi è un cantautore polistrumentista classe 93. Autore di un mix di melodie nostalgiche e ironiche e di un sound caratterizzato da riff “freschi” di chitarra elettrica che unisce sonorità lofi con un punch appartenente a produzioni moderne.

Tutto ciò è sorretto da una struttura armonica e di liriche struggenti. I brani di Avanzi non sono altro che storie vere raccontate attraverso parole in cui è impossibile non ritrovarsi.