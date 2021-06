Fuori il nuovo singolo di Raffaele Moretti

In radio e sulle piattaforme digitali “Questo fuoco che brucia dentro noi” il nuovo singolo di Raffaele Moretti, scritto con Giancarlo Del Duca

In radio “Questo fuoco che brucia dentro noi” il nuovo singolo di Raffaele Moretti, scritto con Giancarlo Del Duca, brano che vuole esprimere e raccontare il senso vero della parola libertà, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

Dice Raffaele Moretti: “Il fuoco divora bruciando tutto ciò che incontra, riducendo in cenere a volte anche i nostri stati d’animo ma qualcosa di magico riesce sempre a germogliare, ‘LA VITA’, questo è il concetto di questa canzone.”

“Non è questione di tempo e tanto meno di età, l’importante e prendere conoscenza che il fuoco non distrugge solamente ma scalda anche i nostri tristi momenti – afferma Giancarlo Del Duca – l’uomo non ha ali ma la fantasia porta a volare in alto come le aquile. E dissetarsi nella sorgente più pura.”

BIOGRAFIA

Raffaele Moretti, nome d’arte di Raffaele Matteucci pugliese di origine, dopo anni di ricerca artistica e musicale ha deciso di unire tutti i suoi mondi nell’unico linguaggio che conosce per vivere d’arte ovvero la musica.

Il nuovo singolo “Questo fuoco che brucia dentro noi” (primo estratto dal suo album di prossima pubblicazione) non è niente altro che il frutto di tutti questi anni passati su piccoli e grandi palchi come musicista e cantautore, dove ha dovuto affrontare grandi applausi e grandi critiche ed è proprio sull’effetto delle critiche che Moretti vuole dimostrare principalmente a sé stesso e al pubblico che lo segue, che la libertà non deve essere prigioniera dei giudizi degli altri.

Le sue collaborazioni con i grandi nomi della musica, hanno fatto sì che si affermasse in lui l’essenza di ciò che lo distingue e cioè la melodia che non ha tempo e non ha età e che è libera come la nostra anima.

