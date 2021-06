I Pillheadas pubblicano il nuovo brano

“Domani voglio farlo ancora” è il nuovo singolo dei Pillheads: il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Domani voglio farlo ancora”, il nuovo singolo dei The Pillheads.

Domani voglio farlo ancora è un brano dall’impronta inconfondibilmente British e rappresenta metaforicamente i comportamenti rischiosi ma necessari per vivere la vita fino in fondo.

Spiega Paolo a proposito del loro nuovo inedito: «Mi lancio tutti i giorni da altezze vertiginose senza paracadute, con un gesto che parrebbe un sicuro suicidio. Tuttavia c’è sempre qualcuno o qualcosa che magicamente mi salva. Lo so e non me ne preoccupo: ogni giorno ripeto il mio gesto, folle per la gente, ma irrinunciabile per me».

ll videoclip ufficiale del brano è diretto da Riccardo Cesaretti. Girato in una grande cava romana abbandonata, vede i The Pillheads alternarsi in scena con un angelo nero dispensatore di pillole.

Link del videoclip: https://youtu.be/NDF2ulUeFuU

Biografia

I The Pillheads sono Paolo Baltaro (voce e chitarra), Daniele Mignone (basso e bass synth), Dario Marchetti (batteria). Rappresentano un modo inusuale di fondere linguaggi vari ispirandosi a pilastri come Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Zappa e Luca D’Ammonio, con testi che si rifanno esplicitamente alla tradizione del cantautorato italiano, focalizzando aspetti e storie della vita contemporanea costantemente in bilico tra mondo reale e mondo virtuale. “Pillheads” è un lemma inglese che definisce “coloro che assumono ossessivamente farmaci senza averne una reale necessità”.

