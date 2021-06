Gioia debutta con il singolo Fratelli

Gioia pubblica il primo singolo “Fratelli” per l’etichetta BIT Records: il brano è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FRATELLI” (BIT Records), brano di debutto di GIOIA.

“FRATELLI”, primo singolo di GIOIA, è un brano dalle sonorità allegre e spensierate scandite dagli accordi di un ukulele in netto contrasto con i pensieri profondamente nostalgici per il rapporto che univa da bambini l’autrice e il fratello. La vita, da adulti, si fa più complicata e contribuisce all’allontanamento tra i due, ma questa canzone si fa portavoce di una promessa importante: non perdersi mai veramente, perché uniti da quel sentimento silenzioso, da quel legame invisibile.

Spiega Gioia a proposito del nuovo brano: «Questa canzone parla di me e mio fratello, della nostra infanzia, dei nostri giochi, di mia nonna, del tempo che passa inesorabile. L’ho scelto come primo singolo perché rispecchia a fondo la qualità che predomina nel mio cuore: la nostalgia».

Il videoclip ufficiale di “Fratelli” ritrae Gioia tra gli spazi verdi di un piccolo giardino, tra fiori colorati da ammirare e un aquilone da far librare in aria, come cristallizzata in un tempo e in uno spazio che richiama l’infanzia.

Biografia

Gioia Precisano, classe 1988, nasce ad Ischia, isola campana. Sin da bambina ha sempre amato scrivere canzoni e inventare melodie che per anni sono rimaste nella sua testa, poi da autodidatta si è avvicinata alla chitarra e all’ukulele e ha iniziato a musicarle. Per diversi anni si è guadagnata da vivere come cantante nel contesto musicale della sua isola. Ha militato in diverse band. Il suo riferimento musicale è sempre stato il cantautorato italiano da De Andrè, Battisti, Bersani fino a Niccolò Fabi e il progressive rock. Poi l’incontro con Massimo Buonomo della VademaMusic, divenuto il suo agente, col quale Gioia ha avuto la possibilità di condividere la sua musica col mondo con la produzione musicale di Stefano Di Meglio. Da qui l’uscita a maggio 2021 del primo singolo “Fratelli” per l’etichetta BIT Records; il brano è disponibile in radio e in digitale.

Facebook

Instagram