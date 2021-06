Estoy Pocho si racconta in Otra Noche

Il giovanissimo Estoy Pocho torna nei digital store con “Otra Noche” (No Limit Group), il suo nuovo singolo disponibile anche in radio

Il giovanissimo Estoy Pocho, dopo l’esordio con “Senza Te” (2019), che l‘ha portato ad esibirsi nelle venue di tutta la Penisola e nella storica e caratteristica Hammamet, torna nei digital store con “Otra Noche” (No Limit Group), il suo nuovo singolo.

Ascolta su Spotify.

Il brano, prodotto dal celebre artista cubano Dany De Santis (già per i BoomDaBash), evidenzia la versatilità di Estoy Pocho – al secolo Francesco Grazioli -, intrecciando sonorità fresche e sensuali ad un testo introspettivo e diretto, scritto dallo stesso cantautore classe 2005, impreziosito dall’utilizzo della lingua spagnola, per un prodotto finale da dancehall raffinato ed incisivo.

“Otra Noche” racconta le complesse vicissitudini di una giovane coppia di innamorati che si ritrova a fare i conti con dubbi, incertezze e perplessità. Le responsabilità di un legame che appare troppo maturo e soffocante, portano la protagonista della narrazione a fuggire, ecclissandosi senza lasciare traccia e destabilizzando, dall’atra parte, il proprio partner, che rimane confuso e disorientato; un partner che, spinto dai sentimenti, le chiede soltanto un’altra notte, una nuova occasione di condivisione, con la speranza di costruire insieme, istante dopo istante, un rapporto serio e duraturo.

Un racconto autobiografico e sincero, scritto ed interpretato da un giovane che parla ai giovani attraverso testi diretti, intrisi di sogni, valori ed emozioni, che grazie ad un’impronta stilistica unica e riconoscibile, avvalorata da produzioni attualissime, cucite ad hoc sulla sua vocalità, si sta facendo spazio nel mercato urban-pop italiano e nel cuore degli ascoltatori.

Biografia.

Estoy Pocho, pseudonimo di Francesco Grazioli, nasce a Roma il 1° Dicembre del 2005. Versatile, determinato e talentuoso, si avvicina alla musica da bambino ed a soli 14 anni pubblica “Senza Te”, il suo primo singolo ufficiale, che lo porta, grazie al supporto del suo manager, Antonio Ricevuto, ad esibirsi in diverse venue italiane e, nel 2020, ad un live nella storica e caratteristica città di Hammamet, in Tunisia. A Maggio 2021, è il momento di “Otra Noche”, una release intensa e raffinata, prodotta dal celebre artista cubano Dany De Santis, scritta ed interpretata dallo stesso Estoy Pocho in lingua spagnola, che racconta le vicissitudini di una giovane coppia, tra timori, dubbi, paure e responsabilità. Versatile, talentuoso e riconoscibile, Estoy Pocho è una delle migliori promesse della scena urban-pop italiana.

Facebook – Instagram