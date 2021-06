Artsharing Roma lancia un bando per ricordare Vittorio Sordi

Artista che dimostra già da giovanissimo una predisposizione verso l’arte partecipando a mostre collettive e personali, il suo stile si rifaceva in particolare al ready made e il dadaismo da una parte e la pop art dall’altra, stili artistici irriverenti e graffianti come sapeva essere anche la sua arte. Il suo interesse spaziava dall’arte alla scultura, dall’architettura al design autoprodotto che lui fondeva utilizzando molto spesso materiali di scarto che trasformava e rielaborava donando loro nuova vita. Dimostrando anche in questo caso un’attenzione etica e sociale verso il pianeta. Le sue opere più importanti e il suo modo di lavorare sono riassunte in un breve video che si può trovare al link https://www.youtube.com/watch?v=_IVyp66Umpc&t=29s.

Il bando si rivolge dunque ad un artista che sia in grado di portare avanti, non solo l’arte e lo stile di Vittorio Sordi, ma anche la sua visione del mondo, l’impegno sociale, etico e politico. Dato che l’artista avrebbe compiuto 50 anni di carriera, il bando è aperto ad artisti under 50 residenti in Italia che abbiano un comprovato curriculum artistico. Il vincitore avrà la possibilità di organizzare una mostra personale presso la galleria ArtSharing Roma (entro giugno 2022) dove potrà mettere in luce le sue potenzialità e dimostrare il suo legame con l’arte di Sordi. La galleria metterà a disposizione tutto il necessario per l’organizzazione e la promozione dell’evento. A carico dell’artista selezionato saranno invece le spese di realizzazione e di trasporto delle opere, così come eventuali spese di viaggio e soggiorno.

Il nome del vincitore sarà comunicato entro 30 giorni dalla chiusura del bando e la sua proclamazione avverrà ufficialmente il 16 settembre in occasione dell’apertura della mostra dedicata a Vittorio Sordi (fermo restando eventuali disposizioni governative riguardanti l’emergenza sanitaria in corso).

All’interno del bando si potranno trovare dettagliate informazioni per la corretta modalità di adesione e di invio delle opere. Il bando scade il 6 agosto 2021.