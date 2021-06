Allucinazioni è il nuovo singolo di Uno.nessuno

In rotazione radiofonica “Allucinazioni”, il nuovo singolo di Uno.nessuno: il brano è disponibile anche sulle piattaforme digitali

Allucinazioni è la visione di un uomo perso nel caos di oggi, le sofferenze, le indifferenze della gente, la paura di non saper vivere in un mondo a cui non appartiene, la speranza che tutto torni alla natura vera, esso stesso vive alla ricerca di un equilibrio utopico, la ricerca di un angolo magico ,diverso, pieno di illusioni mai sopite, disposto a tutto ,anche a rinunciare a tutto ciò che ha avuto fino ad oggi, per ritrovar se stesso, il contatto perso nel mondo di oggi ,la noia del vizio che spegne i ragazzi, allora immagina un mondo che forse è scomparso ma vale la pena cercarlo.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Ho scritto questo brano in un momento di grande sofferenza, e come in tutto quello che scrivo, parlo della mia vita delle mie incomprensibili domande, dei miei silenzi, del mio interno immenso ,ma ermeticamente chiuso, il mio amore per la natura, che trovo essere l’unica cosa che mi fa stare bene, la speranza di riuscire a costruire questo mio mondo, che solo io conosco, lo vorrei per le mie figlie, per tutti I ragazzi di oggi ,riuscire a trovare il valore per ricominciare ad amare se stessi».

Il videoclip del brano è diretto da Francesco Maria Attardi. La mente ci fa brutti scherzi. Soprattutto quando messa sotto pressione. Il nostro protagonista rinchiuso in una stanza è in riabilitazione. Ipotizziamo che abbia toccato il fondo e che sia costretto alla terapia del dolore. In preda a lancinanti dolori causati dall’astinenza, viene assistito da disinteressate infermiere che periodicamente gli somministrano dei medicinali. Un corridoio adiacente alla stanza dell’uomo, è abitato da altri pazienti, con vari disturbi, ci accorgiamo di essere in una clinica psichiatrica.

Il dolore è talmente forte che spinge il nostro protagonista a perdere spesso i sensi, venendo catapultato in una realtà parallela nella quale, lui e gli stessi pazienti dell’ospedale si trovano a compiere azioni inusuali e conciati in maniera grottesca finalmente riescono a sorridere, sono felici. Purtroppo questo stato di grazia della mente dura poco riportando tutto al suo posto, l’uomo rinchiuso nella sua stanza, i pazienti ammassati nei freddi corridoi. Le allucinazioni almeno per il momento, sono terminate.

Link al videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=rBHWwimcKyE

Biografia

Uno.Nessuno è un alter-ego; nato dopo un’attenta ricerca interiore dell’artista sulla volontà di non apparire direttamente ma trasmettere delle emozioni. Ha cominciato a suonare all’età di 8 anni, prima la chitarra, poi il pianoforte la batteria finchè poi creò, a 13 anni, il primo gruppo rock.

Amante dei gruppi storici inglesi come I Led Zeppelin, Beatles, Kingcrimson, David Bowie (il preferito), un amore anche per il rock americano da Elvis a tutto ciò che ne è seguito. A 13 anni ha cominciato a scrivere musica per I suoi gruppi, a 14 un primo demo, a 16 un demo pubblicato.

Negli anni 90 realizza un primo studio di registrazione e prove in cui incontra tutti gli artisti della Ciclope records: Consoli, Venuti, Agostino, Marangolo, che poi diventerà suo fraterno amico e batterista immancabile in tutti i progetti musicali. Dal 1992 in poi un altro grande batterista Enrico di bella partecipa sempre alle sue produzioni, nel 1998 con il bassista Salvo Pistillo registrano un disco dal sapore latino molto progressive, nel 2011 un altro disco che non ha mai pubblicato nè finito: ‘’Un’altra Era’’ in cui é presente tanta ricerca. Nel 1993 conosce Toni Carbone bassista del gruppo Denovo; noto produttore con cui nasce un’amicizia ritrovata dopo anni.

Nel 2016 costituiscono insieme un’etichetta indipendente- insieme al tastierista di una vita e caro amico Peppe Calvo, accompagnati da altri amici musicisti- “La T-Lab revolution”, con l’intento di produrre ciò che gli piace senza influenze commerciali.

Il suono rigorosamente analogico, un primo disco da solista e poi la decisione di creare un alter-ego UNO.NESSUNO (facendo riferimento ad Ulisse nella sua patria; l’immagine di un guerriero che naviga con la sua barca a vela portando Musica ed emozioni, null’altro).

Estremamente ermetico, introverso, cerca- nel non apparire- la libertà di trasmettere ciò che sente, senza alcun vincolo di appartenenza musicale.

Nel 2017 un incontro casuale con Mogol al CET apre le porte ad un progetto che rimane chiuso nel cassetto; da quegli incontri nascono molte canzoni dell’album ALLUCINAZIONI.

Dopo poche settimane Il maestro ebbe un problema di salute e I due si allontanarono.

Da questa delusione (non causata da Mogol) nasce la voglia di finire il disco come una rivalsa al dolore.

Suonano nel disco I sempre presenti A.Marangolo, E. DI Bella, Toni Carbone, Peppe Calvo, Fabio Finocchiaro, con la partecipazione del grande chitarrista Phil Palmer in due brani: Amami ed Aria.

Instagram: https://www.instagram.com/uno.nessuno/

Facebook: https://www.facebook.com/unonessuno-106001864435713