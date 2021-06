Alessio Arena dirigerà la collana scientifica Estetica e storie

Il poeta e saggista Alessio Arena assumerà la direzione della nuova collana scientifica di Edizioni Ex Libris, intitolata “Estetica e storie: letteratura, teatro, cinema e fumetto”

Il poeta e saggista Alessio Arena sarà il direttore della collana scientifica “Estetica e storie – letteratura, teatro, cinema e fumetto”, dedicata al mondo della scrittura e delle arti visive, per la casa editrice Edizioni Ex Libris, a fianco delle storiche e ricche collane dedicate ai libri ed ai dvd. Finalità della nuova collana è lo studio scientifico di alcune forme d’arte, quali la letteratura, il teatro, il cinema e postcinema o il fumetto, di grande impatto culturale e sociale. I paradigmi espressivi e accademici utilizzati riguardano innanzitutto tagli storici come ad esempio la storia del cinema, del fumetto, del teatro, estetologici, sociologici e comparatistici. Inoltre sono apprezzati testi di Estetica e Teoria dei media. Tutte le pubblicazioni saranno sottoposte a revisione a singolo o doppio cieco da parte del direttore o di parte del comitato scientifico, di cui di seguito ne presentiamo la composizione:

Direzione scientifica ed editoriale: Alessio Arena (Accademia di Belle Arti di Roma);

Responsabile della casa editrice: Carlo Guidotti;

Comitato editoriale e scientifico:

Alessio Arena (Accademia di Belle Arti di Roma);

Massimo Bonura (Accademia di Belle Arti di Palermo);

Claudio Gnoffo (Università degli Studi “Gugliemo Marconi” – Telematica);

Luigi Amato (Accademia di Belle Arti di Palermo);

Adriana Cristina Crolla (Universidad del Litoral – Santa Fe – Argentina);

Nora Sforza (Universidad de Buenos Aires);

Lucas Del Chierico (Universidad Nacional de Rosario);

Licia Adalgisa Callari (Università degli Studi di Palermo).

Maggiori dettagli sulla collana scientifica sono presenti su http://www.edizioniexlibris.com o http://www.edizioniexlibris.com/le-collane/estetica-e-storie/