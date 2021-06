Trekking Nature in Valle d’Aosta: iscrizioni ancora aperte

Ultime ore per le iscrizioni per il Trekking Nature edizione 2021 in Valle d’Aosta, in programma a luglio e agosto: previsti nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì

Sono aperte da giovedì scorso le iscrizioni per il Trekking Nature-edizione 2021 in Valle d’Aosta: l’appuntamento è in programma a luglio e agosto, articolato in nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, stabiliti in base all’età dei partecipanti, compresa tra i sette e i 14 anni.

Un turno aggiuntivo potrà essere attivato qualora il numero di richieste di partecipazione ecceda la disponibilità preventivata. I ragazzi, accompagnati da personale specializzato, effettueranno escursioni in ambiente alpino, parteciperanno a giochi e attività legate alla scoperta della montagna, connesse a tematiche di educazione ambientale e rispetto del territorio, con particolare riguardo al tema di quest’anno “Riciclo e riuso: come ridare nuova vita agli oggetti”, scelto dai ragazzi partecipanti all’edizione 2020. Il termine delle iscrizioni, ricorda l’assessorato all’Ambiente della Regione, è oggi, il 15 giugno. Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione sono reperibili sul sito web regionale.

TREKKING NATURE, C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE

Les inscriptions au Trekking Nature 2021 en Vallée d’Aoste ont ouvert. Le programme prévoit, entre les mois de juillet et août, neuf tours de cinq jours chacun, du lundi au vendredi. Les itinéraires seront décidés selon l’âge des participants, de 7 à 14 ans. Un dixième tour sera organisé si les adhésions dépasseront la disponibilité prévue. Les jeunes, suivis par un personnel qualifié, feront des excursions à la montagne, participeront à des jeux et des activités liés à la découverte de la montagne et reliés au thèmes de l’éducation, l’écologie et le respect du territoire, avec un focus sur le thème du 2021, qui sera “Recyclage et réutilisation: comme donner nouvelle vie aux objets”, qui a été choisi par les participants au Trekking 2020. Le dernier jour pour s’inscrire, rappelle l’assessorat à l’Environnement, sera le 15 juin. Toutes les informations sont accessibles à la page internet de la Région.