Ombre è il nuovo singolo di Domingo feat. Strange

Online sulle piattaforme digitali “Ombre” di Domingo, nome d’arte di Domenico Venturella: il brano vede il featuring di Strange

È fuori adesso “Ombre”di Domingo, brano con profonde radici hiphop e con un cristallino classical – rap, con atmosfere urban integralmente addentrate in un mondo ricco di simbolismi. In “Ombre” si riscontrano tutti i momenti oscuri del nostro trascorso e nelle parole di Domingo ci possiamo riconoscere” Ombre racconta i momenti più cupi della mia infanzia di rabbia, di solitudine, di paura.” In questi suoni e in queste parole scopriamo un’autore conscious e molto piu’ intimo, simile alla old school dei primi anni del 2000, ma differente dal resto.

Domingo, nome d’arte di Domenico Venturella classe 1999, nasce a Vittoria in Sicilia. Da bambino ha nutrito una forte passione per le rime che lo hanno portato a scrivere già all’età di dodici anni interi brani.

Da adolescente si diletta alle battaglie freestyle e contest di musica rap, affinando con gli anni il suo stile musicale, ma è

nel maggio del 2021 che pubblica il suo primo inedito intitolato “Ombre” prodotto da Christian Cassisi e Salvatore Farruggio in arte FireDubs.