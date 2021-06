In solitudine è la nuova canzone di Ghiaccio

In Solitudine è il secondo singolo di Ghiaccio: il brano mette ulteriormente a fuoco le tematiche intime, tra tappeti di synth e pennellate di chitarre dell’artista

Dopo Penisola Spleen, ecco In Solitudine, secondo singolo di Ghiaccio, che ne mette ulteriormente a fuoco le coordinate stilistiche: tematiche intime, tappeti di synth, pennellate di chitarre e un’attitudine tutta italiana per la melodia raffinata, fuori per Dischi Soviet Studio.

Esorcizzare i momenti in cui il freddo ci pervade con la musica. Così comincia la storia di

Ghiaccio, pseudonimo di Stefano Cocco, cantautore classe ‘91.

Ghiaccio è un progetto in cui sfogarsi, fare domande per trovarne le risposte, dopo anni di esperienze musicali nella scena alt-rock e indie italiana (Impero del Mare Magenta, Alcesti). In rinnovati tappeti musicali cristallini, il pop-rock cantautorale di Stefano racconta sentimenti impregnati di vita quotidiana, quella fatta di momenti, di pausa, di riflessioni.

“In Solitudine è la figlia spontanea di questi tempi. Nata in solitaria nel mio piccolo ed improvvisato studietto casalingo, racconta una passione che annega in qualcosa di più grande di sé, vuole leggerezza mentre attorno c’è una quotidianità che angoscia, cerca un riferimento mentre tutto sta cambiando. E in questo panorama è la musica stessa a farsi bastione, valvola di sfogo e compagna. Musicalmente rappresenta l’altra faccia della medaglia della mia produzione rispetto a Penisola Spleen, il mio primo singolo: più synthetica, distesa e sognante.“

CREDITS

In Solitudine è stata scritta e registrata da Stefano Cocco e prodotta assieme a Nove Cento, producer veneziano classe ’95.

Mix di Nove Cento.

Mastering di Andrea De Bernardi presso l’Eleven Mastering Studio.

Cover singolo di Marcello Della Puppa.

Foto di Francesco Reffo.

GHIACCIO: Stefano Cocco (Voce, Synth, chitarre, programmazioni)

