Cilekka è il singolo di debutto di Angelika

Online per Supersugo Dischi il singolo di debutto di Angelika dal titolo Cilekka. Un brano che è un nuovo inizio per la cantautrice classe 1998 che vanta una posizione in bilico tra it-pop al femminile e influenze urban, un brano composto di sentimenti distorti e malinconia da ballare, che si impone contro tutti gli abusi emotivi.

Cilekka nasce dalla voglia di ribellarsi ad un silenzio sofferto; è un invito a tutte le persone, uomini o donne che siano, a rifiutare ogni tipo di abuso emotivo. Un racconto tagliente ed ironico contro qualsiasi atteggiamento tossico.

BIO:

Angelica Del Nibbio. Classe 1998. In arte AngeliKa con la Kappa. Scrivo e ascolto musica da anni or sono ma questa è la sua prima uscita. Orgogliosamente cinefila. Credo in Woody Allen e in mia nonna. Studente, attualmente in pensione, di recitazione e credo di essere ancora iscritta all’Università. Dal 2019 con i produttori Marco Carnesecchi, Alex Marton e Daniele Vettori per la neonata Supersugo Dischi.

https://www.instagram.com/delnibbioangelica/

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/2S6M5x0