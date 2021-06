Alibi è il nuovo singolo di Fabe

Alibi è il nuovo singolo del cantautore torinese Fabe che mescola un’anima urban al cantautorato di città: il brano è sulle piattaforme streaming

LeindieMusic/Artist First presentano Alibi, nuovo singolo del cantautore torinese Fabe che mescola un’anima urban al cantautorato di città. Il brano racconta le fasi finali di una storia d’amore: ambo le parti cercano scuse scaricandosi la colpa a vicenda senza mai ammettere i propri errori e le proprie mancanze, fino ad arrivare a logorarsi senza che nessuno dei due trovi il coraggio di lasciare l’altro. Finirà in maniera turbolenta: lui comincerà a rivivere il mondo della notte e tra le tante serate brave si ritroverà in un locale notturno a flirtare con una ragazza dell’est che lo chiama “Amore”, mentre lei traslocherà altrove, lasciando in giro per casa mollette per capelli e tranquillanti sul tavolino, senza nemmeno un alibi.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Fabe

Produzione: Francesco e Alessandro Cosentino, Marco Nardelli

Mixing e mastering: Simone Sproccati

CHI È FABE?

“Mi chiamo Fabio Rapisarda e sono nato a Torino il 30/06/1989 , città in cui attualmente vivo. Provengo da Barriera di Milano, quartiere popolare alla periferia nord, e da una famiglia modesta che mi ha insegnato a stare al mondo e a vivere con quel poco che c’era in casa. Mi definisco uno storyteller, nasco rapper, ho cominciato a scrivere sulle strumentali quando FabriFibra la faceva da padrone, mi piace mescolare la mia anima urban con la saggezza dei grandi cantautori che ho ascoltato fin da ragazzino. Da qui nasce FABE che altro non è che il mix tra Faber (Fabrizio De Andrè) e Fab (Fabrizio Moro), artisti che sento vicino a me e al mio modo di essere”.

Fabe, pseudonimo di Fabio Rapisarda, è un cantautore e rapper torinese nato a Torino nel 1989. Nel 2014 fonda il duo acustico “FM” con il quale inizia a suonare nei club torinesi con più di cento serate all’attivo, presentando un repertorio di inediti scritti dallo stesso cantautore.

Nel 2015 a fronte dello scioglimento del duo, partecipa ai casting di “Amici” ed è lì che nasce il suo nome d’arte FABE , in onore a Faber (De Andrè) e Fab (Fabrizio Moro), i suoi brani sono autoprodotti, piacciono, ma non riesce ad entrare nel programma.

Vincitore di “Musica è” 2016 con il brano “Guerra d’orgoglio” con cui trionfa anche a “San jorio” premiato dalla critica composta da Bungaro e Massimo Cotto, come miglior testo e canzone in gara.

Sempre nel 2016 partecipa ad Area Sanremo.

Il 30 Giugno 2020 pubblica il suo primo singolo su Spotify “CDV” (Cuore di veleno) che fa da apripista al suo secondo singolo “Gabbiani”.

I suoi brani in rete vengono condivisi in maniera costante e crescente, il tutto fa hype al suo terzo singolo “Linea50” pubblicato il 12 Ottobre 2020 e a “Molesta” data di pubblicazione 7 Dicembre 2020.

Il 15 Gennaio 2021 esce il suo EP “Guerra d’orgoglio” , una raccolta dei 4 brani precedenti più il singolo di lancio che prende nome dall’omonimo EP, di cui viene realizzato anche un videoclip.

Il 2 Aprile 2021 pubblica il singolo “Sapeva di noi”