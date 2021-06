I Trifecta annunciano l’album Fragments

“Fragments” è il titolo del nuovo album della superband Trifecta in uscita ad agosto per Kscope in formato CD, vinile nero l LP, ltd edition vinile neon orange LP

Il progetto Trifecta, nuovo ingresso nel roster di Kscope, annovera tre dei musicisti più lodati e celebrati della scena musicale contemporanea: il bassista e cantautore Nick Beggs, lo straordinario tastierista Adam Holzman e, a completare la formazione, Craig Blundell, uno dei batteristi più adorati al mondo.

Suonando insieme come parte della band di Steven Wilson, i tre si divertivano insieme dopo i vari soundcheck, formando quello che chiamavano il “jazz club”, da queste session sono nate le prime idee per Fragments. Nick Beggs commenta: “Dopo che l’ultimo tour con Steven è finito, avevamo una manciata di brani su cui lavorare e mentre ci muovevamo tra i rispettivi progetti personali abbiamo deciso di lavorare su Trifecta”.

Il disco si orienta principalmente verso una fusione di jazz rock, fantasiosamente descritto da Beggs come “Fissione! È come la fusione, ma meno efficiente e più pericolosa… con conseguenze” ed è principalmente strumentale ad eccezione di “Pavlov’s Dog Killed Schrodinger’s Cat”, il meraviglioso titolo del primo estratto, il cui testo, afferma Beggs, “è scritto dalla prospettiva di un profano che cerca di capire la meccanica quantistica… e non ci riesce”. Il brano vede la presenza di Russell Holzman al drum programming.

L’animazione brillante del video è stata ideata e realizzata da Beggs stesso che commenta: “Il video è una nuova versione del concetto di lyric video, credo? L’ho realizzato un pomeriggio nel mio studio casalingo usando il mio i-phone e un blocco per scrivere”.

Ogni membro della band ha completato la registrazione e l’ engineering dei propri contributi presso i loro rispettivi studi casalinghi, il che ha permesso a tutti di portare le loro idee nella produzione di ogni traccia. Adam Holzman ha mixato il disco nel suo studio di New York e il mastering è stato curato da Andy VanDette (Rush, David Bowie, Deep Purple, Porcupine Tree, Beastie Boys) a New York.

Nick Beggs spiega la nascita del titolo dell’album di debutto: “Sin dall’inizio abbiamo discusso che ogni pezzo oltre al proprio titolo si riferisse ad un numero di frammento, per esempio: ‘Fragment 10 – Pavlov’s Dog Killed Schrodinger’s Cat’. Visto che tutti i brani sono stati scritti come jam o nei nostri home studio, questa idea ci è sembrata ancora più rappresentativa. Così abbiamo intitolato l’album ‘Fragments'”.

Fragments uscirà per Kscope il 20 Agosto 2021 in formato CD, vinile nero l LP, ltd edition vinile neon orange LP (esclusivamente per www.kscopemusic.com/store ) e su tutti gli store digitali. Il pre-ordine è disponibile ora QUI