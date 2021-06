Tradimenti estivi: Ashley Madison rivela le città più infedeli

Ashley Madison stila la classifica delle 20 città turistiche italiane dove passare notti galeotte: Roma, Milano e Trieste sono sul podio

Con l’avvicinarsi dell’estate cresce il desiderio di evadere dalla routine. L’estate è per eccellenza anche la stagione del risveglio sessuale e, complici le vacanze, questo è il periodo dell’anno in cui si riscontra una maggior propensione a tradire.

“Le motivazioni sono da ricercarsi nell’allentamento delle tensioni quotidiane e in un maggiore senso di libertà associato all’avere a disposizione più tempo libero” – spiega la psicologa Marinella Cozzolino, sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica -. “Inoltre, per chi non è abituato, passare molte ore con il/la partner può essere fonte di grande stress che causa il bisogno di evasione e può portare al tradimento. Oppure d’estate la coppia si separa: la moglie in vacanza, il marito in città; sembra una ghiotta occasione di libera trasgressione da non lasciarsi scappare. Nel caso specifico di Ashley Madison la mission è proprio quella di garantire agli iscritti la tranquillità di incontri con persone che hanno desideri simili e obiettivi chiari.” – conclude la psicologa Cozzolino.

Anche l’Italia non è estranea al binomio “vacanze e infedeltà”; lo conferma una classifica delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo[1] stilata da Ashley Madison, il maggiore sito per love affaire extraconiugali[2].

“Dopo tante difficoltà, le persone non vedono l’ora che arrivi un’estate all’insegna dell’amore. Ma la pandemia ha dimostrato che troppo spesso la passione è assente dal letto coniugale. Pertanto, non sorprende che sempre più persone cerchino un love affaire fuori dalla coppia. La probabilità di trovare un/a amante può diventare una delle principali motivazioni per le quali scegliere la destinazione per le vacanze. Le città in cima a questa lista sono pronte a diventare le nuove capitali dell’infedeltà!” spiega Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

La maggioranza delle mete turistiche perfette per un affaire estivo si trova al centro-nord in quanto in queste città si concentra il maggior numero di persone con propensione alle occasioni di incontri extraconiugali durante la bella stagione.

La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo

1. Roma

2. Milano

3. Trieste

4. Firenze

5. Genova

6. Bologna

7. Parma

8. Pisa

9. Ravenna

10. Como

11. Udine

12. Torino

13. Verona

14. Bolzano

15. Vicenza

16. Venezia

17. Bari

18. Monza

19. Padova

20. Catania

Roma guida la top 20 – La capitale si conferma non solo destinazione perfetta per il suo patrimonio artistico e culturale ma anche prima tra le città più infedeli dell’estate.

In seconda posizione troviamo la cosiddetta “Milano da bere”: non solo polo economico, attira soprattutto gli stranieri per i suoi tesori artistici e architettonici e la vivace nightlife, oltre a crescere tra le capitali europee più visitate in Europa[3]. Il terzo posto in classifica spetta a Trieste, città mitteleuropea dalla bellezza piena di contrasti.

Toscana ed Emilia Romagna, oltre ad essere unite da bellezze rinascimentali e ottima enogastronomia, condividono anche la parte alta della classifica delle città a più alto tasso di infedeltà estiva.

Troviamo, infatti, Firenze al quarto posto e Bologna, Parma, Pisa e Ravenna tra il sesto ed il nono. Al quinto posto si inserisce la superba Genova disseminata di incantevoli caruggi, a testimonianza che anche i Liguri sono favorevoli ai love affaire.

Ritroviamo il Triveneto a metà della classifica delle mete più portate alle avventure extraconiugali quando il caldo si fa sentire: Udine, Verona, Bolzano, Vicenza e Venezia si collocano tra l’undicesimo e il sedicesimo posto, “divise” dalla misteriosa ed aristocratica Torino che si stabilisce in dodicesima posizione.

In coda alla top 20 si posiziona il sud Italia che è presente con solo 2 città più propense agli approcci sessuali al di fuori del matrimonio, durante l’estate: Bari in diciassettesima posizione e Catania in ventesima.

[1] In base agli iscritti alla piattaforma nel periodo dal 20 giugno al 22 settembre 2020, rapportati alla popolazione residente secondo i dati ISTAT del 1° gennaio 2021

[2] In base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002

[3] Fonte: Regione Lombardia – https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/06-giugno/17-23/turismo-lombardia-conferma-sua-vocazione-internazionale-magoni/turismo-lombardia-conferma-sua-vocazione-internazionale-magoni