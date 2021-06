Scuolabimbo è l’EP d’esordio di NP SCHOOLKID

L’Ep è suddiviso in più parti: DOLORE E SALVEZZA Rose e Scuolabimbo marcano il dolore per la perdita della madre, figura principale nella vita dell’artista, che muore di cancro all’età di 59 anni. Nel singolo Rose emerge tutta la disperazione per questa perdita che NP Schoolkid non accetterà mai, soprattutto in quanto dolorosa conclusione di trascorsi già difficili, fra questioni di famiglia ed affari legali. Emerge, però, anche una grande consapevolezza e la trasformazione del dolore in motivazione, determinante per la crescita dell’artista.

Aquafina, in collaborazione con Heartman su atmosfere R’n’B, elabora invece il dolore per il fratello minore, colpito improvvisamente dalla sclerosi multipla nello stesso periodo della malattia della madre. È un brano dedicato a lui e che racchiude la sua storia, un modo per incoraggiarlo, ma anche un motivo per l’artista per dare alla musica un vero significato salvifico. AMORE Amore tossico affronta il rapporto con l’amore, confrontandosi con i sentimenti nel bene e nel male. Qui NP Schoolkid parla di dipendenze affettive, di caos, dell’umore generato da una serie di situazioni legate all’amore che fanno riflettere l’artista sul suo vero significato. Uno degli episodi più rilevanti è stato vedere il padre convivere con un’altra donna a pochi mesi dalla morte della madre, sotto lo stesso tetto dell’artista.

Rompompom e Thotties sono invece dedicati alla figura femminile, evidenzando la differenza tra NP Schoolkid e la sua metà, due mondi diversi che si amano, ma che non riescono a fidarsi a pieno l’uno dell’altro, portando l’artista a parlare della sua generale sfiducia nei confronti delle donne. LEGGEREZZA Con Rapina e Porto Rico compaiono tematiche più leggere e di facile comprensione, tra punchline e sonorità da club. Una scelta che descrive la rinascita del rapper, dal buio alla luce, cercando di condurre una vita leggera con la voglia di ballare e divertirsi.