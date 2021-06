MagicLand vuole riparare la panchina arcobaleno di Montesacro

Dopo la notizia degli atti vandalici che hanno distrutto, a pochi giorni dall’inaugurazione, la panchina arcobaleno di Piazza Monte Baldo a Montesacro, Roma, il Parco Divertimento MagicLand di Valmontone, Roma ha contattato il Municipio III, offrendo la propria disponibilità a riparare i danni. Il Parco Divertimenti ospita una panchina analoga con tutti i colori dell’arcobaleno, come la propria mascotte Gattobaleno, simbolo di un divertimento che va oltre ogni diversità e rispetta i diritti di tutti.

Negli ultimi 10 anni, infatti, il Parco Divertimenti ha ospitato numerosi eventi, come quelli organizzati da Muccassassina, all’insegna dell’inclusione sociale contro ogni discriminazione.

A proposito di MagicLand

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia.

Offre al pubblico 38 attrazioni per coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento.

“La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate potenzialità.