Avatar: Frontiers of Pandora in arrivo nel 2022:. Il nuovo titolo Ubisoft è stato svelato con il First Look Trailer: i filmati di gioco sono basati sul motore Snowdrop

Un appuntamento pieno di annunci quello di Ubisoft Forward, lo showcase della società videoludica tenutosi nel corso dell’E3 2021. Tra le novità presentate, occhi puntati su Avatar: Frontiers of Pandora.

Il nuovo titolo dedicato al mondo di Avatar, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato svelato con il First Look Trailer, che ha mostrato alcuni filmati di gioco basati sul motore Snowdrop. Avatar: Frontiers of Pandora uscirà nel 2022 esclusivamente sulle console di nuova generazione, PlayStation 5, Xbox Series X|S, nonché Stadia, Amazon Luna e PC Windows.

Il gioco

Avatar: Frontiers of Pandora è un’esperienza di azione e avventura in prima persona sviluppata da Massive Entertainment, uno studio Ubisoft, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. In questa nuova estensione indipendente dell’universo Avatar, il giocatore vestirà i panni di Na’vi e intraprenderà un viaggio attraverso la frontiera occidentale, una parte mai vista prima di Pandora.