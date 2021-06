The Whole World è il nuovo video di Adult Matters, disponibile online su YouTube: un intero mondo nascosto nelle foto di famiglia

The Whole World è il nuovo video ufficiale dell’artista viterbese Adult Matters, una canzone di adolescenza, della solitudine e della necessità di uscire dalla propria camera e di vivere nel mondo reale. Nel video diretto da Fabio Astone paesaggi naturali bucolici, cieli e foreste incontaminate si mischiano e dialogano con foto d’archivio appartenenti agli album di famiglia dell’artista e con foto più recenti, personali e di amici che hanno partecipato al disco.

Attraverso queste immagini si vuole raccontare una crescita dall’infanzia fino all’età adulta, perfetto corrispettivo visivo del concept del disco, la narrazione di un percorso di crescita intimo e allo stesso tempo universale, un viaggio introspettivo guidato da un un forte senso di libertà prima inesplorato. Durante l’infanzia e l’adolescenza la propria camera diventa un rifugio sicuro e per le persone più introverse può rappresentare quasi un intero mondo, l’ultima strofa della canzone infatti è una chiara presa di coscienza: “devo uscire da questa stanza, riuscirò a farlo solo quando avrò accettato tutte le mie ombre e le mie fragilità.“

Il brano è estratto da Flare Up il suo secondo disco uscito il 2 aprile 2021 per Coypu Records che ne ha stampato una tiratura limitata in CD e Tape già acquistabili qui. Il disco è stato anticipato dal singolo con video My Body, anch’esso incentrato sul concetto di crescita e scoperta di sé.