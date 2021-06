Martina Beltrami pubblica il nuovo singolo

Martina Beltrami torna con nuova musica e anticipa il suo disco in uscita entro la fine del 2021. È su tutte le piattaforme “Per dirti che (mi spiace)”.

L’ex Amici pubblica un’intensa ballata pop, scritta e composta dai lei stessa, con la produzione di Andrea Rigonat, che l’artista racconta così: “È sempre stato difficile per me ammettere di aver sbagliato. Ammettere che quando c’è un dare e un ricevere, difficilmente la colpa sta solo da una parte. Indipendentemente da quanto si dà e quanto si riceve. Ho scritto tante canzoni, tanti pensieri, tante parole, tantissime, ma mai un ‘mi dispiace’. Due parole molto semplici ma che racchiudono tutto quello che c’è da dire quando un cerchio si chiude. Che poi chiuso non è, forse non lo sarà mai”.

