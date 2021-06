Fabio De Vincente online con Vegas

Il nuovo singolo di Fabio De Vincente dal titolo “VEGAS” è disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “VEGAS”, nuovo singolo di FABIO DE VINCENTE. Tutti i giorni potremmo “sentirci” a Las Vegas, città che si fa metafora di divertimento e lusso sfrenato nel nostro immaginario collettivo, luogo di perdizione per eccellenza. “VEGAS”, nuovo brano di FABIO DE VINCENTE, racchiude un senso di libertà, la disinibizione, l’evasione, la ribellione e il senso di leggerezza che caratterizza l’atmosfera della città omonima. La canzone descrive il mood, lo stato d’animo e la sensazione di essere a Las Vegas ovunque tu sia, in contrasto con il degrado interiore della solitudine durante il lock-down.

«Dopo quello che abbiamo passato e stiamo ancora passando credo proprio se ne abbia decisamente bisogno di sensazioni e vibrazioni positive – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – Giocarsi il tutto per tutto: questo è il mio credo di ogni giorno della mia vita. Non ho un piano B, senza esitazione né ripensamenti, fino al limite: solo così potrò avere la certezza di aver vissuto davvero!».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto dallo stesso Fabio De Vincente, è ambientato nella prestigiosa cornice dell’Hotel Allegroitalia Golden Palace 5 Stelle Lusso a Torino, e vede protagonista proprio l’artista. Fabio si diverte e diverte gli spettatori in un contesto, quello del Golden Palace, di estrema eleganza, deserto, dando la sensazione di essere in lock-down ma con la testa a Las Vegas in una “notte da leoni”, arrivando con una Ferrari fiammante, giocando, saltando, ballando e improvvisando uno show solitario, auto-riprendendosi, dalla suite presidenziale al cocktail bar e ad altre sale dello splendido Hotel.

Biografia

L’arte di Fabio De Vincente racchiude in sé tutto quello che è stato ed è il suo stile di vita. Lo si può definire “aristocratico di strada” per la sua vita lussuosa spesso senza soldi e di eccessi ma dove non perde mai di vista il suo unico obiettivo, affermarsi nel mondo della musica. A nove mesi, già in grado di camminare, ha il suo primo rapporto con la musica e balla fino a svenire sentendo un complesso suonare dal vivo ad un matrimonio. Il carattere ribelle, il desiderio di evasione, lo spirito libero, contro le regole, lo si nota sin da subito quando a 2 anni vuole andare via di casa. A 5 anni come regalo di Natale riceve una tastiera giocattolo e il giorno successivo, quello del suo compleanno, si suona e si canta “Tanti auguri” e “Oh When The Saints Go Marching In” a regola d’arte con i giusti accordi, senza aver mai letto uno spartito. A chi gli chiede cosa volesse fare da grande lui risponde: “il musicista”. I suoi primi spettacoli sono per la mamma, che tornando dal lavoro assiste alle esibizioni che Fabio prepara cantando, suonando, recitando e ballando. A 10 anni sceglie il pianoforte come suo compagno di vita. Autodidatta, precoce nella vita come nella musica, a 11 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni. Crea le prime band e incomincia ad esibirsi negli oratori. Alle scuole medie è il tastierista della scuola ma essendo molto indisciplinato, tra sospensioni, bocciature, esuberi di assenze, risse e mancanza di studio, successivamente cambia circa una decina di istituti nelle superiori. Grazie al suo carisma e alle doti di intrattenitore fa esperienza suonando piano e voce oltre che nei più prestigiosi club di Torino, in quelli di Alassio, Capri, Costa Smeralda, Montecarlo, Londra, New York e molti altri, e per eventi privati esclusivi. Gli aerei privati degli amici ricchi, le vacanze in barca e in ville lussuose, le macchine sportive, la vita notturna, le discoteche, tutto all’estremo, sono la sua routine, nonostante prenda in prestito un furgone telato per il trasporto dell’orto-frutta su cui carica l’attrezzatura che affitta per suonare. Successivamente crea una band ed uno staff che lo affiancano nel suo percorso. Dopo il suggestivo esordio in un concerto dalle finestre, Fabio De Vincente – Live in Loft San Carlo, in Piazza San Carlo, una delle principali piazze di Torino, fa sold out con un innovativo spettacolo al Teatro Carignano, VedoVoci Fabio De Vincente in concerto. Ospite su Rai 1 in un programma di Maurizio Costanzo, presenta il singolo “Come quando fuori piove” e nel 2013 Fabio è testimonial con il brano “L’unica cosa che so” ed il suo videoclip di una campagna sulla sicurezza stradale nazionale. Con il brano Come non ce n’è, viene selezionato dalla Commissione Rai ed entra nei 60 finalisti delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2014. La stessa cosa accade per il Festival del 2015; con il brano “Quando capita” entra nei 60 finalisti. Ha molte relazioni, frequenta tante ragazze anche molto belle e conduce una vita all’estremo, da anticonformista, senza orari, fatta di feste a casa sua con calciatori, musicisti, attori, show girl, modelle, politici, manager e facoltosi imprenditori. Dopo l’uscita del singolo “One life one show” apre il concerto di Francesco Sarcina (frontman de “Le Vibrazioni”) a Torino e partecipa a The Voice of Italy 2016 esordendo al pianoforte con “Say Something” ed entra nel team Dolcenera, nonostante anche Max Pezzali, Raffaella Carrà ed Emis Killa lo avrebbero voluto nella loro squadra. Per tutti è un “musicista d’esperienza” e per Giorgio Moroder è “quello che potrebbe avere un successo discografico”. Sempre a Torino apre il live di Dolcenera e dopo un breve tour tra Los Angeles e Las Vegas (dove rischia l’arresto 3 volte in 5 giorni) torna in Italia nelle vesti di giurato per due music talent con il rapper Moreno e Francesco Facchinetti. Appare poi come ospite in diverse tv e radio regionali e come presidente di giuria per un altro talent torinese, alternando diversi live alla produzione di nuovi brani inediti con Vicio (bassista dei Subsonica). Per la terza volta entra nei finalisti di Sanremo Giovani 2019 con il brano “Come nelle favole”. Attraversa un periodo molto duro, rischiando più volte di finire per strada ma il suo carattere forte non lo fa demordere. Il 2 aprile 2021 esce finalmente il primo singolo del nuovo progetto “Come nelle favole” ed entra subito in classifica radio EarOne. Il nuovo singolo di Fabio De Vincente dal titolo “VEGAS” è disponibile in radio e in digitale.

Ascolta il brano: https://fabiodevincente.lnk.to/Vegas

Facebook

Instagram