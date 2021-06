La vocalist Giada Sebastiani canta Promettimi di Elisa

La vocalist Giada Sebastiani con la sua Cover “Promettimi”, famoso brano di Elisa, ha ottenuto in pochi giorni migliaia di visualizzazioni

Grande successo per la vocalist Giada Sebastiani con la sua cover “Promettimi”, il famoso brano di Elisa, che in pochi giorni ha ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube con il video prodotto nello studio di registrazione milanese “Novenove Studio”.

Giada Sebastiani con grande talento, esegue magistralmente il bellissimo pezzo di Elisa. La sua non è solo una bella voce, ma ciò che colpisce è la sua interpretazione. Giada canta con il cuore e lo si percepisce subito, elemento più importante anche della perfezione della tecnica vocale, talvolta anche più della voce, perché la musica deve trasmettere prima di tutto emozione.

Giada Sebastiani è figlia d’arte, sua madre, Mirella Caponetti, è una cantante lirica considerata dalla critica una tra le più belle voci di contralto del panorama lirico e da lei ne ha ereditato il timbro, l’eleganza e la potenza. Suo padre, Umberto Sebastiani era un basso/baritono. Vive a Padova, si è laureata in Scienze per l’Investigazione e Sicurezza e in Scienze e Tecniche Psicologiche. Studia la tecnica del Bel Canto con la madre e per la parte moderna si perfeziona con il Maestro Stefano Sbrignadello.

Ha partecipato a svariati concerti insieme alla madre e la sua jazz band che spaziavano dalla musica lirica alla musica jazz, dove ha potuto tirare fuori la sua “anima blues”.

Dopo questa cover il prossimo step sarà l’uscita di un Album con brani blues e pop.

“Il canto” dichiara Giada “è la mia passione, la mia vita, è ciò che mi rende davvero felice e mi piacerebbe trasmettere al pubblico lo stesso sentimento. Adesso il mio obbiettivo principale è rafforzare la mia identità artistica”.

La cover di “Promettimi”, cantata da Giada Sebastiani: https://www.youtube.com/watch?v=FXomHoQ-FMM