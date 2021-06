Gli Under The Snow tornano con Breath Session

Under The Snow online con “Breath Session (Live)”: il brano rappresenta un ultimo momento per prendere fiato prima di rituffarsi nella composizione

“Breath Session” è il nuovo EP degli Under The Snow con Sorry Mom! Il disco contiene quattro tracce, tre di queste sono brani inediti e una è “Supernova”, singolo della band rilasciato a Maggio 2020, che ha già riscontrato il favore di molti ascoltatori e contribuito a scolpire il sound della band.

Per la band questo lavoro rappresenta, come da titolo, un ultimo momento per prendere fiato prima di rituffarsi nel profondo della loro musica con lo scopo di creare qualcosa di diverso, personale e ancora più rappresentativo.

KASHMERE

La canzone parla di una coppia persa in un mondo parallelo dove, accorgendosi di poter fare ciò che vogliono, decidono di rimanere pur sapendo di essere in una dimensione non reale.

Il testo è frutto di pura creatività e tende volutamente al nonsense.

SUPERNOVA

Parlare della fine di un rapporto non è mai semplice, la mente viene affollata da una lunga serie di domande, di “se”.

Supernova rappresenta proprio questa fine, paragonandola a quella di una stella e ciò che ne rimane: la luce, il fuoco, la passione, che fanno credere che tutto possa ricominciare.

BLACKENED

Il titolo del brano significa letteralmente Annerito.

Annerito come il ricordo di una persona lontana, come il cuore di chi odia la persona che l’ha abbandonato e non può più essere perdonata.

Questa è un delle tracce più cariche di energia rabbiosa del disco.

AMAZING SUN

Questa traccia mette in musica la contrapposizione tra luce e buio, tra il bene e il male.

Il testo parla dell’uso e la dipendenza da sostanze e dell’impotenza generata da queste condizioni.

C’è la consapevolezza di essere nel baratro, ma senza la forza o forse la volontà necessarie a venirne fuori.

KASHMERE ACOUSTIC

A chiudere il disco, una delicata versione acustica di Kashmere.

Gli Under The Snow nascono dalla passione per la musica e l’amicizia tra Randhall (batteria) e Randy (tastiere), che cominciano a dare forma alla band nel gennaio del 2014. A completare la formazione si aggiungono Edward (basso) e Alessandro “The Joe“(voce), e Davide (chitarra/cori).

Il nome nasce da una fitta nevicata avvenuta subito dopo una delle prime prove della band e rappresenta il momento nel quale il mondo resta in silenzio e si è quindi liberi di parlare.

Nell’autunno 2018 pubblicano il loro primo EP “Love/Hate/Obsession”, al quale seguono il primo singolo “Amazing Sun” e la cover di “Heroes” di David Bowie, con quest’ultima a riscuotere l’approvazione e i complimenti della famiglia Bowie.

Nel primo periodo della quarantena il gruppo compone ancora, e durante la seconda metà del 2020 si ritrova ai RecLab Studios per registrare l’EP Live “Breath Session”, pubblicato con SorryMom! Qui trovano spazio sonorità più legate all’elettronica e al rock alternativo.

ASCOLTA “BREATH SESSION (LIVE)”!

Spotify: https://spoti.fi/2QiSZ1B

iTunes: https://apple.co/3ojDS4C

Deezer: https://bit.ly/3eNGvZj

Amazon: https://amzn.to/3tK89KH

https://www.facebook.com/underthesnow.band

https://www.instagram.com/underthesnowband/