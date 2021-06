Unbreakable è la nuova canzone degli Harmonyum

Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “Unbreakable” il nuovo singolo degli Harmonyum, scritto da Giuseppe Torrente

““Unbreakable” è semplicemente uno stato d’animo – dice l’Autore – quello in cui ci si sente indistruttibili, infrangibili e potenti quando si riesce a dare ascolto alla propria saggezza interiore, al frutto delle storie che ci hanno resi quello che siamo. Una celebrazione dell’esperienza che la vita ci ha permesso di fare, per raggiungere la consapevolezza che la libertà è qualcosa che dipende solo da noi stessi. Nessuno può renderti libero se non te stesso. Devi credere nel tuo potere e accettare che non ci sono errori, ma solo dunque esperienze. Quando riesci ad accettare chi sei, ti renderai conto che stai iniziando ad ascoltare il tuo potere e credere in te stesso e nulla ti sarà negato. Con questa canzone gli Harmonyum costruiscono il potere di sentirsi infrangibili e pronti a ciò che la vita ha in serbo per loro, pronti con il prossimo passo d’ottimismo e grandi speranze per il futuro. “We’re unbreakable today” non è più solo una promessa, ma una certezza!”.

Qui il video: https://youtu.be/dgOzrBYt9hk

Per il video – dicono i registi Elena Di Giorgio e Matteo Pustianaz di MaaZ Digiart, è stato scelto uno stile registico atto a permettere ai performers di potersi esprimere e far trapelare la propria anima in quel posto. Per questo motivo molti movimenti di camera sono essenziali, le transizioni dal mezzo piano americano al primo piano avvicinano il cantante al fruitore, che può percepire di essere lì con gli Harmonyum a vivere l’esperienza sensoriale data dal brano e dal luogo dove si trovano. I colori sono molto naturali, virati leggermente sulle tinte calde per valorizzare i protagonisti e La Sacra di San Michele, che ringraziamo enormemente per la disponibilità e la cortesia, prima location che è venuta in mente ad Elena di Giorgio, regista e direttrice artistica in video dei performers, in quanto si adatta, essendo il luogo sacro e speciale che è, all’anima del brano, profondo e portatore di sentimenti lieti all’animo umano. È la storia di un gruppo ognuno di loro eroe nella propria individualità, un mélange di anime speciali che insieme possono diventare “Unbreakable”.

Il gruppo vocale Harmonyum è formato da 5 voci: Sara Bufi, Giorgia Caronna, Fabiola Fornaro, Corrado De Martino e Giuseppe Torrente, che cura anche la direzione artistica del progetto. Nato il 19 marzo 2019, grazie ad una grande amicizia che li lega ed un’esperienza musicale precedente con il coro Pop/Gospel “Sweet Soul Singers” di Torino, dando vita ad un nuovo progetto italiano, innovativo e ambizioso con numerosi video musicali di famosi brani riarrangiati per le 5 voci solistiche intrecciate con cori e coreografie live. A pochi mesi dalla loro costituzione, gli Harmonyum affrontano il primo talent come banco di prova, dal quale ottengono gratificanti commenti ed entusiasmo ovvero “The Coach 2” con ottimi risultati, per arrivare dopo neanche un anno di lavoro, su Canale 5 grazie a “All Together Now”, condotta da Michelle Hunziker e J-AX. Nel 2020 scelgono una band di musicisti che li accompagnerà negli spettacoli live con al pianoforte Christian Rossetti, alla batteria Fabio Fornaro e al basso Stefano Martorana. Arriva Natale 2020 e collaborando con l’associazione UGI realizzano il concerto di Natale online che raccoglierà fondi per le famiglie dei bambini che lottano contro il cancro. Siamo nel 2021, il 16 marzo viene pubblicato il primo singolo inedito “Mai più” e a distanza di due mesi il nuovo singolo “Unbreakable” su etichetta Hoop Music.

