Un video celebra il New Surrealism Now

Un video della giornalista Annalina Grasso, con le parole del poeta Vincenzo Cali e l’attore Maurizio Bianucci celebrano l’arte e il movimento artistico New Surrealism Now

L’iniziativa proviene dalla società MatosCar, gruppo automobilistico presente a Guarda, Fundão, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, rappresentante ufficiale di 24 marchi.

Questa volta la mostra sarà permanente perché il gruppo imprenditoriale ha deciso di acquisire le opere che sono circa una dozzina e dove saranno esposte nelle nuove strutture di Évora e potranno essere viste da molte migliaia di persone. Il video di tre italiani per celebrare il New Surrealism Now

La voce suadente e misteriosa dell’attore italiano Maurizio Bianucci, che ha preso parte a serie importanti e di successo come Suburra, a numerose rappresentazioni teatrali e fiction RAI, in un video che declama il poema nella versione italiana dal titolo “Profluvi” del poeta siciliano Vincenzo Calì, per incorniciare le opere dell’artista internazionale Santiago Ribeiro, fondatore della corrente artistica “New Surrealism Now”.

Nella versione inglese il video dal titolo “Flows” è declamato dalla giornalista Annalina Grasso.

Il video con parole inquiete e alienanti, ci mostra come potremmo probabilmente essere se liberassimo totalmente il nostro inconscio e le nostre pulsioni: nudi e ciechi, non proprio liberi, ma persi, euforici, non felici. Possiamo guardare la pandemia, il mondo che cambia, il blocco e le restrizioni in un modo diverso? Quante volte abbiamo pensato di liberare i nostri impulsi?

L’artista portoghese Ribeiro ci mostra il nostro inconscio in un video realizzato da tre italiani per rendere omaggio al suo “Nuovo Surrealismo” che può dirci molto di noi, e del tempo che stiamo vivendo.