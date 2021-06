Mille risposte è la nuova canzone di Scelta

Fuori in digitale e in radio “Mille risposte”, nuovo brano del cantante e artista classe 2000 Scelta. Online anche il videoclip del brano

Fuori in digitale e in radio “Mille risposte” (ascolta qui), nuovo brano del cantante e artista classe 2000 Scelta, accompagnato dalla strumentale r’n’b del producer Kid Gamma e caratterizzato dallo stile urban del collettivo palermitano “MOP”. Online anche il videoclip (diretto da Davide Rosano): GUARDA VIDEO .

“Mille risposte”, con cui il cantante esplora altri percorsi sonori e testuali rispetto ai suoi precedenti lavori, nasce dalla ricerca di evasione corporea e mentale: “racconto dell’ossessione per una persona – spiega Scelta – che continua a essere presente anche quando cerco di liberarmene mentalmente. Descrivo i momenti vissuti insieme, con un linguaggio apparentemente semplice, che si evolve man mano con l’intento di evidenziare tutta la contraddizione tra il carattere sicuro della persona che mi sta affianco e la paura che crea in me la sua determinazione. Ma, al contempo, riesco anche a trovare la forza da questa situazione, risultando così altrettanto sicuro quanto lei, cercando così di essere la soluzione alle tante risposte che essa cerca.”

BIOGRAFIA

SCELTA, pseudonimo di Mauro Scelta, è un cantante classe 2000, nato e cresciuto a Palermo. Sin da piccolo si appassiona alla musica e all’arte, dal 2016 con lo pseudonimo “Young Sosa” scrive i suoi primi brani, influenzato dalle sonorità urban, hip hop e iniziando a collaborare con il producer Kid Gamma. Nel 2019 entra a far parte del collettivo palermitano MOP, gruppo giovane e poliedrico che si distingue da subito nella scena palermitana. Questo percorso influenza le sue sonorità e gusti musicali, delineando sempre di più lo stile del progetto, che prende corpo nel 2020 pubblicando “Zero parole”.

Link social

Instagram: https://www.instagram.com/scelta.mop/

Facebook: https://www.facebook.com/scelta.mop