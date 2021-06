Michele Maria Tammaro racconta la nuova finanza di impresa

Libri: è uscito “La Supply Chain di un Virus” di Michele Maria Tammaro. Un volume per una nuova finanza di impresa

È uscito il nuovo libro ed ebook di Michele Mari Tammaro dal titolo “La Supply Chain di un Virus: strategie e tattiche operative per costruire una nuova finanza di impresa con cui affrontare il virus finanziario”.

Per contrastare la diffusione del Virus Covid-19, in poco tempo sono stati studiati e prodotti dei vaccini, con il fine di contenere gli effetti mortali del virus, ridurre la diffusione ed il contagio per tornare gradualmente ad una vita normale. Gli stessi vaccini che però producono anche alcuni effetti collaterali.

Anche l’economia e la finanza del nostro paese è stata duramente colpita dal Covid-19: le iniziative poste in essere dal Governo hanno lo scopo di contenere gli effetti negativi prodotti e di fornire un aiuto ai consumatori ed alle famiglie.

Anch’essi, come i vaccini, inizieranno a produrre, gradualmente, effetti collaterali per il mondo delle imprese dalle micro alle piccole e medie imprese alle grandi aziende.

Il libro ha l’ambizione di fornire una utile e non scontata chiave di lettura con cui poter interpretare ed affrontare il nuovo scenario economico e finanziario che si sta’ costruendo a causa dell’emergenza pandemica globale e dal quale prenderà forma quello che si definisce nel libro “virus finanziario“.

In ogni capitolo, il lettore viene guidato ed aiutato a definire una propria strategia.

Il susseguirsi dei capitoli rappresenta il collegamento, voluto, grazie al quale il lettore sviluppa ed alimenta una propria consapevolezza.

Il lettore potrà disporre così di elementi non scontati e dall’immediata fruibilità, con cui assumere un ruolo attivo nella definizione delle proprie strategie e tattiche utili a superare la crisi finanziaria attuale ma anche per rendere la sua azienda più reattiva e performante.

La finanza aziendale ha assunto un ruolo centrale e determinante grazie alla quale le Imprese riusciranno a sopravvivere al radicale e violento cambiamento in corso. Alcune iniziative di contrasto e sostegno adottate a favore delle imprese italiane in ambito economico e finanziario produrranno effetti collaterali già dai prossimi mesi.

Il primo vero aiuto “nasce all’interno dell’Azienda” chi è interessato ad acquistarne una copia cartacea oppure in formato ebook su Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?srch=0&page=1&prkw=la+supply+chain+di+un+virus

Gli interessati possono anche organizzare un evento, e chiunque ritienga che i temi trattati possano essere di valore per i partecipanti, può scrivere all’autore alla mail info@michelemariatammaro.it.

Per maggiori informazioni sull’autore Michele Maria Tammaro a le sue opere consigliamo il sito internet www.michelemariatammaro.it.