Fumo di seconda mano aumenta rischi per il cuore

Inspirare fumo di sigaretta di seconda mano può rendere più vulnerabili all’insufficienza cardiaca, secondo uno studio presentato alla 70ma sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology (ACC.21).

I dati hanno mostrato che i non fumatori con recente esposizione al fumo di seconda mano avevano un aumento del 35% delle probabilità di sviluppare insufficienza cardiaca rispetto a quelli che non erano stati esposti al tabacco.

L’associazione tra esposizione al tabacco e insufficienza cardiaca è rimasta, anche dopo aver controllato altri fattori noti per aumentare il rischio di insufficienza cardiaca come una storia di altre condizioni cardiache, colesterolo alto e diabete.

In precedenza prove di danno solo su patologia già esistente

Mentre studi precedenti hanno dimostrato l’impatto dell’esposizione al fumo di seconda mano sulle persone con insufficienza cardiaca esistente, per esempio su esiti come la mortalità, la qualità della vita e la tolleranza all’esercizio fisico, questo è il primo a mostrare un’associazione tra l’esposizione al tabacco e lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca.

«Aggiungiamo prove schiaccianti che il fumo di seconda mano è dannoso» ha detto Travis Skipina, del Dipartimento di Medicina Interna della Wake Forest School of Medicine e autore principale dello studio. «Il fumo di seconda mano è stato associato a ictus e infarti, ma ciò che in realtà non era stato segnalato prima era la sua associazione con l’insufficienza cardiaca, patologia molto debilitante e costosa dal punto di vista sanitario».

L’analisi ha incluso 11.219 partecipanti della U.S. Third National Health and Nutrition Examination (NHANES) che hanno riferito di non essere fumatori. I partecipanti a questa coorte NHANES sono stati seguiti dal 1988 al 1994. Avevano in media 48 anni, poco più della metà erano donne (55,9%) e la maggior parte (70,5%) erano bianchi. Quasi 1 su 5 aveva prove di esposizione al fumo di seconda mano.

Associazione più forte nei maschi e in soggetti giovani

L’associazione di fumo di seconda mano e insufficienza cardiaca era più forte negli uomini (rispetto alle donne) e tra coloro che avevano riportato un precedente infarto o ictus. I risultati sono stati simili in altri sottogruppi, compresi diversi gruppi etnici e individui con obesità e diabete.

«Per qualsiasi motivo, nei maschi, l’impatto del fumo di seconda mano sembra essere più probabile di metterli a rischio di insufficienza cardiaca» ha detto Skipina. «I maschi, in generale, tendono a incorrere in malattie cardiovascolari in età più giovane e, nel complesso, erano più giovani, quindi potrebbe essere per questo motivo che erano predisposti».

Valutazione dei livelli di cotinina sierica secondo i criteri CDC

Skipina e i suoi colleghi hanno individuato nel fumo di seconda mano un livello di cotinina nel siero di 1ng/mL, il cut-off raccomandato per l’esposizione pesante utilizzato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La cotinina sierica è un metabolita della nicotina che viene utilizzato per misurare i livelli di esposizione al fumo e di solito significa che qualcuno ha respirato fumo di tabacco nell’ambiente negli ultimi uno o due giorni (emivita di 18-20 ore).

Poiché si tratta di uno studio trasversale, ha specificato Skipina, fornisce solo un’istantanea nel tempo e non può stabilire una relazione causa ed effetto. Si basa anche su un set di dati precedente. Tuttavia, Skipina ha detto che l’associazione dell’esposizione al fumo di seconda mano con insufficienza cardiaca prevalente persisteva anche in un confronto contemporaneo di 3.796 partecipanti seguito tra il 2003 e il 2006, che arriva dopo che molti sforzi di fumo pubblico erano stati messi in atto.

Stato proinfiammatorio e cambi disadattativi alle strutture cardiovascolari

«Anche con la diminuzione dell’esposizione al fumo di seconda mano di fondo si è ancora riscontrato che c’era un’associazione positiva con l’insufficienza cardiaca» ha detto Skipina. «Il fumo attivo e di seconda mano inducono uno stato proinfiammatorio e livelli più elevati di infiammazione colpiscono tutti i tessuti corporei e possono portare a cambiamenti disadattivi nella struttura cardiaca e danni ai vasi sanguigni».

Sono necessarie ulteriori ricerche per dipanare il legame tra fumo di seconda mano, specialmente con l’avvento dello ‘svapo’, e insufficienza cardiaca, ha aggiunto. Tuttavia, Skipina ha detto che i risultati sono un monito per le persone che hanno insufficienza cardiaca o sono ad alto rischio di svilupparla, le quali «dovrebbero essere consapevoli del fatto che l’esposizione al fumo di seconda mano può svolgere un ruolo dannoso».

Ha osservato che ciò è ancora più rilevante per le comunità a basso reddito e per i paesi in cui i tassi di consumo di tabacco sono spesso molto più elevati e che è meno probabile che siano in atto e/o applicate politiche sanitarie rigorose.

Riferimenti

Skipina T, Upadhya B, Soliman E. Secondhand Smoke is Associated with Prevalent Heart Failure: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. ACC.21