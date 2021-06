Florida: liceo censura foto troppo sexy dell’annuario

In un liceo in Florida sono state modificate le foto di 80 ragazze nell’annuario per nascondere il loro abbigliamento considerato “inappropriato”

Negli Stati Uniti un caso di ‘censura’ fa discutere. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, una scuola superiore della Florida, la Bartram Trail High School, avrebbe modificato circa 80 fotografie del consueto annuario perché ritenute troppo sexy. Ritocco coprente per non mostrare troppo dei giovani copri che sarebbe avvenuto senza il consenso delle dirette interessate.

A quanto pare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), secondo l’istituto le ragazze avrebbero scelto un outfit “non conforme al codice di abbigliamento“. Scelta che ha scatenato l’ira dei genitori, indignati e “preoccupati per il messaggio che le nostre ragazze dovrebbero vergognarsi dei loro corpi in crescita”, ha commentato al quotidiano Record la madre di una delle studentesse, a cui è stata modificata l’immagine aggiungendo parti di vestiti su petto e spalle. Anche la pagina di orientamento femminista Freeda ha commentato l’accaduto. Ecco cosa ha scritto su Instagram.