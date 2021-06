Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro in Mille

Fedez canta con Orietta Berti e Achille Lauro in “Mille”, il nuovo singolo del rapper disponibile da oggi sulle piattaforme digitali

È sicuramente la collaborazione più inaspettata del 2021 quella tra Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. I tre hanno registrato in gran segreto e il risultato è un brano che uscirà l’11 giugno su tutte le piattaforme. Si intitola “Mille” il singolo annunciato oggi su tutti i social. “Non so se siete pronti a quello che sto per annunciare”, aveva scritto Fedez qualche giorno fa creando non poco hype nei fan.

L’anticipazione a “Che tempo che fa”

I più attenti, però, ricorderanno che proprio Fedez, ospite di “Che tempo che fa” subito dopo il Festival di Sanremo, aveva parlato di un appuntamento in studio con Orietta Berti. “Questo non significa che faremo qualcosa insieme – aveva spiegato il rapper – per me si tratta sempre di vedere cosa ne esce, quando si va in studio si prova, si fa una jam session e capiamo cosa ne esce”. Il risulto è “Mille” e da oggi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potremo ascoltarlo.