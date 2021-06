Yaro Abe torna con La taverna di mezzanotte 3

Yaro Abe torna con il terzo capitolo de La taverna di mezzanotte. Tokyo Stories, già disponibile in libreria (Linea Aiken di BAO Publishing)

Yaro Abe torna con il terzo capitolo de La taverna di mezzanotte. Tokyo Stories,disponibile in libreria ( Linea Aiken di BAO Publishing).

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE DI YARO ABE

Nei vicoli di Shinjuku c’è un piccolo ristorante che alza la saracinesca per chi vive la notte, da mezzanotte alle sette del mattino. C’è solo un piatto sul menù ma lo chef, se gli ingredienti lo consentono, è pronto a soddisfare qualsiasi richiesta. A La taverna di mezzanotte nascono storie, sono quelle dei clienti abituali e occasionali la cui vita si intreccia a cose da mangiare. Racconti di una notte che diventano ritratti di varie umanità.

Tra una portata di maiale al kimchi, un piatto di udon, degli onigiri grigliati e del mapo tofu, anche Yaro Abe fa un cameo nel suo stesso manga per fare una confessione al bancone del ristorantino.

YARO ABE

L’autore ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La taverna di mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che lo ha definitivamente consacrato come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni.

L A TAVERNA DI MEZZANOTTE È UNA FORTUNATA SERIE SU NETFLIX

“Midnight Diner: Tokyo Stories”, già amatissimo in Giappone e ora anche in Italia. Delicato, ironico e profondo, La taverna di mezzanotte, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), è il manga da cui è tratta la serie originale, già amatissimo in Giappone e ora anche in Italia.