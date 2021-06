Previsioni meteo Italia 10 giugno 2021: temporali in agguato

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 giugno 2021: prosegue la fase di instabilità pomeridiana sulla Penisola, con possibili temporali da Nord a Sud

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia al termine di questa prima decade di giugno caratterizzata dall’alternanza tra sole e temporali. Anche nella prima parte della giornata di oggi avremo cieli in prevalenza sereni, mentre nel corso del pomeriggio sono attesi temporali su buona parte della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino al prossimo fine settimana non sono attese variazioni e le condizioni meteo rimarranno prevalentemente instabili. Attenzione dunque alla formazione di temporali tra pomeriggio e sera, con il rischio di locali nubifragi. Trova invece ulteriori conferme una possibile rimonta dell’anticiclone da domenica, con lo stop alle precipitazioni al Centro-Nord e maggiore instabilità al meridione, con la circolazione di aria più fredda in quota.

Intanto per oggi, giovedì 10 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse con qualche pioggia tra Lombardia e Veneto, sereno sull’arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse e temporali sui settori alpini, più stabile sulla Pianura Padana. In serata cieli sereni o poco nuvolosi, con residue piogge sulle Alpi.

Al Centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, con qualche velatura sul Lazio. Al pomeriggio attesi temporali su gran parte delle regioni, più intensi sull’Appennino; poco nuvoloso sulle coste. In serata residui fenomeni sull’Abruzzo, altrove velature in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza soleggiati su tutto il meridione, qualche velatura tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attesa instabilità sull’Appennino meridionale e sulle Isole Maggiori, con qualche fenomeno in sconfinamento sulle pianure tra Campania, Calabria e Sicilia; maggiori aperture in Puglia. In serata residue piogge su Appennino Lucano e sulle zone interne della Sicilia; sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in lieve calo sui settori settentrionali e al Sud; massime in aumento al Centro, al Sud e sulle Isole.

